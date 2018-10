बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर का एफटीआईआई के चेयरमैन पद से इस्तीफा, यह बताया कारण

नई दिल्ली। बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) के चेयरमैन अनुपम खेर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक्टर ने इस्तीफे की वजह कार्यक्रम में व्यस्तता और टफ शेड्यूल बताया है। आपको बता दें कि एक्टर अनुपम खेर को साल 2017 में एफटीआईआई नया चेयरमैन बनाया गया था। उनसे पहले एक्टर गजेंद्र चौहान इसके चेयरमैन थे। गजेंद्र चौहान की चेयरमैनशिप को लेकर काफी बवाल हुआ था, जिसके बाद सरकार ने उनको हटाते हुए अनुपम खेर को नया चेयरमैन बनाया था।

Anupam Kher has resigned from the post of Film and Television Institute of India (FTII) Chairman citing 'busy schedule'. pic.twitter.com/aY0HA0TsFa