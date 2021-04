मुंबई: सचिन वाजे की हिरासत अवधि बढ़ी, भाई ने कहा- हमें अदालत पर पूरा भरोसा

नई दिल्ली। मुंबई के मनसुख हिरेन केस के आरोपी सचिन वाजे को शनिवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने वाजे की हिरासत अवधि बढ़ाते हुए सात अप्रैल कर दी है। इस दौरान वाजे के भाई सुधाराम ने कहा कि हमें राष्र्टीय जांच एजेंसी और अदालत पर पूरा भरोसा है।

#UPDATE | Maharashtra: Mumbai's Special NIA court extends NIA custody of Sachin Waze till April 7, directs NIA to provide all medical aid to Waze.



Waze is an accused in Mansukh Hiren death case. https://t.co/W4K5FS3WtS