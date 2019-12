दिल्ली: पति ने मेट्रो के आगे कूदकर दी जान, शाम को पत्नी ने बेटी साथ की आत्महत्या

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पूरे परिवार ने जान दे दी। दरअसल, पहले पति ने दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। इसके बाद शाम को पत्नी ने अपनी पांच साल की मासूम बेटी के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

बता दें कि परिवार मूल रूप से तमिलनाडू के चेन्नई का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक, पति भरत जे गोल्डन टिप्स चाय कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पर काम करता था। वह सितंबर में अपनी पत्नी और बच्ची के साथ नेपाल के काठमांडू से शिफ्ट हुआ था।

Violet Line Update



Delay in service from Jawaharlal Nehru Stadium to Kashmere Gate due to a passenger on track at Jawaharlal Nehru Stadium.



Normal service on all other lines.