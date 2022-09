Mohali MMS Leak: अब छात्राओं को विदेशी नंबरों के जरिए मिल रही धमकी- मुंह खोला तो वीडियो कर दूंगा वायरल

Mohali MMS Leak: मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में MMS कांड को लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन तो थम गया है, लेकिन छात्राओं की मुश्किलें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ लड़कियों को विदेशी नंबरों के जरिए धमकी भरे कॉल आ रहे हैं।

Mohali MMS Leak: पंजाब के मोहाली में स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 60 से अधिक लड़कियों के MMS वीडियो वायरल होने को लेकर जांच चल रही है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही 24 सितंबर तक यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद कुछ छात्र अपने घरों के लिए निकलते दिखाई दिए। वहीं इस मामले की जांच करने के लिए SIT गठित की गई है। इसके बाद भी छात्राओं की की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली कुछ लड़कियों को कनाडा से कॉल आ रहे हैं।

