रिश्तों का कत्ल: बेटी की आंखों में मिर्ची झोंकी, चाकू घोंपकर हत्या

नशे की हनक में सनकी ने अपने हाथों बेटी को मौत के घाट उतार दिया रिश्तों का कत्ल गुरुवार को बेलदार का पुरा (जनकगंज) में हुआ। बेटी से कहासुनी पर हत्यारे ने आपा खो दिया। पहले उसकी आंखों में मिर्ची का झोंका मारा फिर दनादन चाकू घोंप कर उसकी जान ले ली।
बेलदार का पुरा में रानी कुशवाह (24) को पिता बादाम सिंह ने मार दिया। बादाम सिंह (70) विकलांग और नशे का आदी है। उसकी शोहरत नशे के लिए घर में कलह और दूसरों से बिना वजह उलझने की है। रानी ब्यूटी पार्लर पर काम करती थी। गुरुवार को घर में रानी और बादाम सिंह और उसकी बहू निर्मला थे। रानी की मां भगवती , बहन नीरु और भाई रवि काम पर गए थे। बादाम सिंह सुबह से शराब के नशे में था। इसी जुनून में रानी से उसकी कहासुनी हुई। इसमें बादाम सिंह ने आपा खो दिया। लाल मिर्ची उठाकर रानी की आखों में उसका झोंका मारा। निर्मला ने पुलिस को बताया, ननद रानी चीख सुनी तो वह बाहर आई। तब ससुर बादाम सिंह के सिर पर खून सवार था। रानी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकली तो ससुर चाकू लेकर उसके पीछे आया और उसकी आखों के सामने दनादन दो चाकू रानी को घोंप दिए। उसने(निर्मला) ने रानी को बचाने की कोशिश तो ससुर ने चाकू तान दिया उसे हत्या की धमकी दी।
आखिरी सांस में मां को किया कॉल
मैं ठेले पर थी तब रानी का कॉल आया। उसकी सांस उखड़ रही थी। लडखड़ाती आवाज में बोली जल्दी आओ पापा ने चाकू मार दिया है। खून निकल रहा है। यह सुनकर बेटे और छोटी बेटी को लेकर घर पहुंची। रानी खून से लथपथ पड़ी थी। उसी हालत में रानी को उठाकर अस्पताल लाए। यहां डॉक्टर ने चैकअप कर उसकी मौत होना बता दिया। पति नशेबाज है। नशे के लिए रोज घर में कलह करता है। पड़ोसियों से भी झगड़ा करता है। इसी सनक में कुछ दिन पहले रेल से उसका पैर कट चुका है। नशे के लिए पैसा नहीं देने पर जहर खा चुका है। उसने बेटी की आंखों में लाल मिर्च झोंकी फिर उसे चाकू घोंप दिए।
(जैसा मृतका की मां भगवती ने पत्रिका को बताया )
गहरा घाव बना मौत
फोरेसिंक एक्सपर्ट डा.अखिलेश भार्गव का कहना है रानी के पेट और सीने में चाकू के दो गहरे घाव हैं। ऐसा लगता है चाकू के वार से उसका हार्ट पंचर हुआ है। उसकी वजह से मौत हुई है। पुलिस का कहना है आरोपी को मौहल्ले वालों ने दबोच लिया था। मौके पर मिर्ची फैली हुई और खून से सना चाकू मिला है।
झगड़े में सनका, हत्या की
बेटी से कहासुनी में हत्यारोपी सनक गया। उसने आवेश में बेटी को चाकू घोंपकर मार डाला। आरोपी विकलांग है। उसे गिरफ्तार किया है। पूछताछ में हत्या के पीछे कोई ठोस कारण नहीं बता रहा है।
किरण अहिरवार सीएसपी लश्कर सर्किल