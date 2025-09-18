रिश्तों का कत्ल: बेटी की आंखों में मिर्ची झोंकी, चाकू घोंपकर हत्या

बेलदार का पुरा में रानी कुशवाह (24) को पिता बादाम सिंह ने मार दिया। बादाम सिंह (70) विकलांग और नशे का आदी है। उसकी शोहरत नशे के लिए घर में कलह और दूसरों से बिना वजह उलझने की है। रानी ब्यूटी पार्लर पर काम करती थी। गुरुवार को घर में रानी और बादाम सिंह और उसकी बहू निर्मला थे। रानी की मां भगवती , बहन नीरु और भाई रवि काम पर गए थे। बादाम सिंह सुबह से शराब के नशे में था। इसी जुनून में रानी से उसकी कहासुनी हुई। इसमें बादाम सिंह ने आपा खो दिया। लाल मिर्ची उठाकर रानी की आखों में उसका झोंका मारा। निर्मला ने पुलिस को बताया, ननद रानी चीख सुनी तो वह बाहर आई। तब ससुर बादाम सिंह के सिर पर खून सवार था। रानी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकली तो ससुर चाकू लेकर उसके पीछे आया और उसकी आखों के सामने दनादन दो चाकू रानी को घोंप दिए। उसने(निर्मला) ने रानी को बचाने की कोशिश तो ससुर ने चाकू तान दिया उसे हत्या की धमकी दी।