NCB का फिरोज नाडियावाला के घर छापा, ड्रग्स बरामद, समन जारी

नई दिल्ली। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद से बॉलीवुड में मचा कोहराम शांत नहीं हुआ है। रविवार को एक बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ( NCB ) ने कई फिल्मों के डायरेक्टरों और प्रोड्यूसर्स के घरों पर छापेमारी कर सभी को सकते में डाल दिया। छापेमारी के दौरान बॉलीवुड प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के घर से एनसीबी की टीम को ड्रग्स मिले हैं। इसके बाद एनसीबी की टीम ने नाडियावाला को समन भी जारी कर दिया है।

Narcotics Control Bureau is conducting raids at five locations- Malad, Andheri, Lokhandwala, Kharghar and Koparkhairane. #Maharashtra https://t.co/aTo3WWSC8D