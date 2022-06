Sidhu Moose Wala Murder: सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद 'नीरज बवाना गैंग' का खुला चैलेंज, दो दिन में देंगे जवाब

पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्दू मूसेवाला की हत्या को लेकर SIT की जांच में जुटी है। माना जा रहा है कि बारीकी से जांच कर ही एसआईटी को इस मामले में कई अहम सुराग मिल सकते हैं। वहीं इस बीच दिल्ली और पंजाब में गैंगवार की आशंका भी बढ़ गई है। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद नीरज बवाना गैंग ने ओपन चैलेंज दिया है।

Published: June 01, 2022 10:50:41 am

कांग्रेस नेता और पंजाब गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही मामला लगातार गर्माता जा रहा है। एक तरफ एसआईटी इस मामले की बारीकी से जांच में जुटी है तो दूसरी तरफ दिल्ली और पंजाब के बीच गैंगवार की आशंका बढ़ रही है। दरअसल मूसेवाला की हत्या के बाद एक बार फिर से पंजाब दिल्ली में गैंगवार शुरू हो सकता है। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद नीरज बवाना गैंग ने खुला चैलेंज दिया है। इस गैंग ने मूसेवाला की हत्या की आलोचना की और इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए चेतावनी भी दी है। यही नहीं गैंग की ओर से दो दिन के अंदर जवाब देने की बात भी कही गई है, जिसके बाद दोनों प्रदेशों की पुलिस अलर्ट मोड पर है।

