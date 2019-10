NIA के DG बोले- देश के कई राज्यों में तेजी के साथ पांव पसार रहा आतंकी संगठन JMB

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को देश में बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (JMB) की मौजूदगी को लेकर अलर्ट जारी किया है।

एनआईए का कहना है कि जेएमबी भारत में तेजी से पांव पसार रहा है। एनआईए के डीजी वाईसी मोदी ने के अनुसार जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, असम, कर्नाटक में पूरी तरह से सक्रिय है।

National Investigation Agency IG Alok Mittal: In three of these ISIS cases from Kerala and Tamil Nadu, the accused have admitted that they were radicalized by Zahran Hashim's videos. Hashim as we know is the mastermind of the Easter day bombings in Sri Lanka https://t.co/WBPxs4arEX pic.twitter.com/hsDYZ2d63M