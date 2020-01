निर्भया केसः कड़ी सुरक्षा में पवन जल्लाद पहुंचे तिहाड़ जेल, कल पुतलों को लगाएंगे फांसी

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप-मर्डर केस (Nirbhaya Gangrape and Murder) के दोषियों को फांसी देने के लिए पवन जल्लाद (Pawan Jallad) हथियारबंद जवानों की कड़ी सुरक्षा में गुरुवार को दोपहर बाद तिहाड़ जेल पहुंच गए। जल्लाद के पहुंचने की सूचना तिहाड़ जेल महानिदेशालय को दे दी गई। अब शुक्रवार को जल्लाद दोषियों के पुतलों को फांसी देंगे।

ताजा जानकारी के मुताबिक तिहाड़ जेल (Tihar Jail) महानिदेशक संदीप गोयल ने जल्लाद के पहुंचने की सूचना मिलते ही महानिदेशालय परिसर में एक आपात बैठक बुलाई। बेहद गोपनीय यह बैठक लंबे समय तक चली। बैठक की अध्यक्षता खुद डीजी जेल ने की। हालांकि यह जानकारी सामने आ चुकी है कि पवन जल्लाद अब शुक्रवार को फांसीघर में चारों दोषियों अक्षय, पवन, मुकेश और विनय के पुतलों को फांसी देगा।

विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक, बैठक में तिहाड़ जेल के कानूनी सलाहकार जोरावर सिंह, तिहाड़ के अतिरिक्त महानिरीक्षक राज कुमार और तीन नंबर जेल के अधीक्षक एस सुनील सहित तमाम अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

Tihar Jail official: Pawan Jallad, hangman from Meerut (UP) will perform dummy execution tomorrow. https://t.co/zP36JgN41i