कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के खिलाफ खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, धोखाधड़ी का आरोप

नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बाद अब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं।

दरअसल, रेणुका चौधरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी है।

यह वारंट तेलंगाना के खम्मम में दर्ज एक धोखाधड़ी के मामले में जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार यह मामला 4 साल पुराना है।

