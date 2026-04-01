Rape and murder case: बलात्कार के बाद महिला की हत्या: आईजी ने आरोपी पर 30 हजार तो DIG ने घोषित किया 5 हजार का इनाम

अंबिकापुर. शहर में महिला से बलात्कार के बाद निर्मम हत्या (Rape and murder case) का आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। जिला कांग्रेस कमेटी पिछले कुछ दिन से विरोध-प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच मंगलवार को कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं लोगों के विरोध को देखते हुए आईजी दीपक झा ने आरोपी पर ३० हजार व डीआईजी राजेश अग्रवाल ने 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। फरार आरोपी को पकड़वाने व उसके बारे में पुख्ता जानकारी देने वाले को कुल 35 हजार रुपए की इनामी राशि दी जाएगी।