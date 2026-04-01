7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Rape and murder case: बलात्कार के बाद महिला की हत्या: आईजी ने आरोपी पर 30 हजार तो DIG ने घोषित किया 5 हजार का इनाम

Rape and murder case: आरोपी को गिरफ्तार कराने व करने वालों को मिलेगी इनामी राशि, 2 अप्रैल की रात आरोपी ने महिला के साथ की थी दरिंदगी, सीसीटीवी में कैद है तस्वीर

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Apr 07, 2026

Rape and murder case

Rape and murder accused captured in CCTV (Photo- Video grab)

अंबिकापुर. शहर में महिला से बलात्कार के बाद निर्मम हत्या (Rape and murder case) का आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। जिला कांग्रेस कमेटी पिछले कुछ दिन से विरोध-प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच मंगलवार को कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं लोगों के विरोध को देखते हुए आईजी दीपक झा ने आरोपी पर ३० हजार व डीआईजी राजेश अग्रवाल ने 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। फरार आरोपी को पकड़वाने व उसके बारे में पुख्ता जानकारी देने वाले को कुल 35 हजार रुपए की इनामी राशि दी जाएगी।

3 अपै्रल को शहर के सद्भावना चौक के पास 42 वर्षीय एक महिला की लाश मिली थी। चेहरा पत्थर से कुचला हुआ था, जबकि उसके प्राइवेट पार्ट में प्लास्टिक की बॉटल (Rape and murder case) डाल दी गई थी। महिला से दरिंदगी की सूचना पर पुलिस ने जब घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो पता चला कि आरोपी ने महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया था।

इसके बाद उसकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। हत्या (Rape and murder case) के बाद से आरोपी फरार है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने उसकी पहचान पांडा उर्फ मिथुन के रूप में की है। महिला का जब पीएम रिपोर्ट आया तो दरिंदगी की कहानी भयावह निकली।

महिला के सिर की 3 हड्डियां जबकि 12 पसलियां टूटी हुई थीं। दरिंदगी और हत्या (Rape and murder case) से शहर के लोगों में आक्रोश है। कांग्रेस पिछले 3 दिन से हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रही है।

Rape and murder case: घोषित हुआ 35 हजार का इनाम

विरोध को देखते हुए सरगुजा रेंज के आईजी दीपक झा ने 30 हजार रुपए व डीआईजी राजेश अग्रवाल ने 5 हजार रुपए आरोपी पर इनाम की घोषणा (Rape and murder case) की है।

पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 80-ए में निहित दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा की गई कि जो कोई व्यक्ति आरोपी के संबंध में ऐसी जानकारी देगा, जिससे उसकी गिरफ्तारी हो सके या गिरफ्तार कराएगा अथवा गिरफ्तार करेगा। उसे आईजी की ओर से 30 व डीआईजी की ओर से 5 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Expensive books: Video: एनसीईआरटी की जगह प्राइवेट स्कूलों में निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें, अभाविप ने घेरा DEO दफ्तर
अंबिकापुर
Expensive books

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Apr 2026 08:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Rape and murder case: बलात्कार के बाद महिला की हत्या: आईजी ने आरोपी पर 30 हजार तो DIG ने घोषित किया 5 हजार का इनाम

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Expensive books: Video: एनसीईआरटी की जगह प्राइवेट स्कूलों में निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें, अभाविप ने घेरा DEO दफ्तर

Expensive books
अंबिकापुर

Atal Pyau: डाइट के सामने अटल प्याऊ का शुभारंभ, महापौर बोलीं- प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम

Atal Pyau
अंबिकापुर

Woman murder: बाइक से घर लौट रहे थे दंपती, बीच रास्ते अज्ञात हमलावरों ने की पत्नी की हत्या, पति की हालत गंभीर

Woman murder
अंबिकापुर

Commits suicide: ढाई माह पूर्व की लव मैरिज, पति लौटा तो गले से लिपटकर रोई, फिर कमरे में जाकर लगा ली फांसी

Commits suicide
अंबिकापुर

Huge road accident: अंबिकापुर में तेज रफ्तार का कहर, 22 घंटे में 9 लोगों की मौत, पति-पत्नी और बेटा भी शामिल

Huge road accident
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.