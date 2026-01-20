शहर से बाहर की जाएंगी मटन और मछली की दुकानें



रतलाम. पिछले माह हुई मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की बैठक के बाद सोमवार को फिर से महापौर पटेल की अध्यक्षता में हुई एमआईसी की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना अन्र्तगत मुखर्जी नगर में निर्मित 94 एमआईजी, डोसीगांव में डीपीआर 1 में निर्मित 95 तथा डोसीगांव में डीपीआर 2 में निर्मित 141 एलआईजी फ्लेट अब किराए पर दिए जाएंगे। इसमें किराए के साथ ही जीएसटी भी किराएदार को देनी होगी। इन फ्लेट को बेचने के लिए निगम 6-6 बार प्रयास कर चुका है किंतु कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अब इन्हें किराए पर देने व निविदा आमंत्रित करने की महापौर परिषद ने स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत एमआईजी फ्लेट के लिए प्रतिमाह 10000 रुपए व 18 प्रतिशत जीएसटी तथा एलआईजी फ्लेट के लिए प्रतिमाह 8000 रुपए किराया व 18 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित किया गया है। साथ ही एमआईसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के एएचपी घटक अन्र्तगत डीपीआर-3 बंजली निर्मित एलआईजी फ्लेट का प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर 9 आवेदकों को एलआईजी फ्लेट का अस्थाई आवंटन किये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान दी।