Srinagar Encounter Live: घर में छिपे तीन आतंकी, आत्मसमर्पण के लिए बुलाए गए मां-बाप की अपील बेकार

श्रीनगर। घाटी के जैदीबल इलाके में सुरक्षाबलों के साथ चल रही मुठभेड़ ( Srinagar Encounter ) में एक घर के भीतर तीन आतंकियों ( Three terrorists ) को घेर लिया गया है। इन तीन ( Three terrorists ) में से एक आतंकवादी पिछले महीने हुए बीएसएफ जवानों पर हुए हमले में शामिल था। फिलहाल सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार ( jammu and kashmir encounter today ) गिराया है। जबकि दो आतंकियों के स्थानीय होने की जानकारी मिलने के बाद उनके मां-बाप को बुलाया गया, लेकिन आतंकियों ने उनकी अपील नहीं मानी।

श्रीनगर के पुलिस ( jammu and kashmir police ) महानिरीक्षक (IG) विजय कुमार रविवार बताया कि जब सुरक्षाबलों ( Security Forces encounter ) को यह पता चला कि जैदीबल स्थित एक घर में चारों और घेर लिए गए दो आतंकवादी स्थानीय निवासी हैं, तो आत्मसमर्पण की अपील करने के लिए उनके माता-पिता को बुलाया गया।

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, "तीन आतंकवादी एक घर में घिर गए हैं। अपने सूत्रों के माध्यम से हम उनकी पहचान के बारे में जानते हैं और उनके माता-पिता को बुलाया है, जिन्होंने उनसे आत्मसमर्पण करने की अपील की। लेकिन उन्होंने भरोसा नहीं किया। हमने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए ढाई घंटे दिए। परिवार के सदस्यों के अनुसार दो आतंकवादी स्थानीय निवासी हैं।"

Jammu and Kashmir: Cordon and search operation launched by joint forces at Zadibal area of Srinagar following inputs about presence of terrorists in the area. Mobile internet services snapped in Srinagar area. More details awaited.