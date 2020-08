Sushant Singh Rajput Case: सुशांत के घर CBI और फोरेंसिक की टीम, क्राइम का सीन करेंगी रिक्रिएट

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में CBI सक्रिय हो गई है। मुंबई पुलिस ( Mumbai Police ) सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) के घर पहुंची है, जबकि CBI Team वहां पहले से ही मौजूद है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार CBI Team सुशांत सिंह राजपूत के घर पर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। आपको बता दें कि CBI और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ( Forensic experts ) की टीम यहां दोपहर 2.30 बजे के आसपास पहुंची। सात से अधिक गाड़ियों में पहुंचे केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ( Central forensic science laboratory ) के एक्सपर्ट और CBI अफसरों ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। केंद्रीय एजेंसी ने इससे पहले कूपर हॉस्पिटल और बांद्रा पुलिस स्टेशन का भी दौरा किया।

Maharashtra: Neeraj and Sidharth Pithani along with the CBI team outside the residence of #SushantSinghRajput in Mumbai. pic.twitter.com/SbiGOWzpKV

सीबीआई की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी और खाना बनाने वाले नीरज से पूछताछ भी की। इस बीच अभिनेता के रिश्तेदार नीरज कुमार सिंह बब्लू ने सीबीआइ जांच के सही दिशा में जाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीबीआई की जांच चल रही है, उससे यह उम्मीद जताई जा सकती है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में सीबीआइ ने शुक्रवार को मामले की जांच शुरू की है।

CBI probe is going in the right direction and looking at the pace of the investigation, we are hopeful that accused will be arrested: Niraj Kumar Singh Babloo, BJP MLA & a relative of #SushantSinghRajput pic.twitter.com/tSakEAcl0t