तमिलनाडुः नन से छेड़छाड़ के आरोप में कथित आरएसएस कार्यकर्ता गिरफ्तार

तमिलनाडु से बड़ी खबर सामने आई है। यहां नन से छोड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस शख्स का संबंध राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से बताया जा रहा है। धर्म परिवर्तन को लेकर नन पर दबाव बनाए जाने का भी आरोप है।

तमिलनाडु पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े 38 वर्षीय एक व्यक्ति को पुदुक्कोट्टई जिले में गिरफ्तार किया है। इस शख्स को धर्म परिवर्तन में शामिल होने का दावा करने वाली दो ननों को कथित रूप से परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुदुक्कोट्टई पुलिस के मुताबिक गणेश बाबू और कुछ अन्य लोगों ने 21 जनवरी को थिन्मयमपट्टी गांव के पास दो नन जिनके नाम रानी और देवशांति है, उनको उस समय रोका जब वे एक गर्भवती महिला के घर प्रार्थना के लिए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने दावा किया कि नन परिवार के सदस्यों को भी ईसाई बनाने की कोशिश कर रही थीं। मोबाइल फोन और एक दोपहिया वाहन सहित उनका सामान जब्त कर लिया है।

