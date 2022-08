किसने रची टिकटॉक स्टार और BJP नेता सोनाली फोगाट के मौत की साजिश? भांजे ने इस शख्स पर लगाया सनसनीखेज आरोप

टिकटॉक स्टार और बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट की मौत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सोनाली फोगाट के भांजे ने बताया कि आखिर सोनाली मौत की साजिश किसने रची।

बीजेपी और नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक दिन पहले जहां सोनाली फोगाट की बहन ने उनकी मौत पर संदेह जताया था, वहीं 24 घंटे के अंदर सोनाली फोगाट की मौत की साजिश रचने वाले शख्स को लेकर भी खुलासा हुआ है। दरअसल सोनाली फोगाट के भांजे ने बताया है कि आखिर सोनाली की हत्या की गई है। उन्होंने सोनाली फोगाट के पीए पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। बता दें कि गोवा पुलिस ने बताया था कि सोनाली की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है।

TikTok Star And BJP Leader Sonali Phogat PA Hatched A Death Conspiracy Allegation By Her Nephew