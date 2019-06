पश्चिम बंगाल: 24 परगना में बम धमाका, दो की मौत

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के कांकीनाड़ा में एक बम धमाके में दो लोगों की मौत हो गई है। जबकि, चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

देर रात देसी बम से हमला

जानकारी के मुताबिक, सोमवार देर रात कांकीनाड़ा में देसी बम से धमाका किया गया। धमाके की आवाज सुनते ही अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंधेरे का फायदा उठाते हुए इलाके में देसी बम फेंका गया था। साथ ही डकैतियां भी हुई। इस धमाके में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

West Bengal: Two people killed, four injured in an explosion in ​​Kankinara area (North 24 Parganas) last night. Locals says, "Unidentified miscreants lobbed a crude bomb last night. We are scared. There also have been robberies in the area. Demand administration to help us." pic.twitter.com/VxIdl3gAAs