कौन हैं सोनिया गांधी के PA पीपी माधवन, जिन पर लगा रेप का आरोप?

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निजी सचिव पीपी माधवन पर दलित महिला ने रेप का आरोप लगाया है। खास बात यह है कि उनके खिलाफ राजधानी दिल्ली में मामला भी दर्ज किया गया है। हालांकि माधवन ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निजी सचिव पीपी माधवन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पीपी माधवन पर एक दलित महिला ने छेड़छाड़ और रेप का आरोप लगाया है। दिल्ली स्थित उत्तम नगर थाने में उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। महिला का आरोप है कि, नौकरी का झांसा देकर उसके साथ माधवन ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया है। मामले में पीपी माधवन पर बलात्कार की धारा 376 और जान से मारने की धमकी धारा 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने माधवन को गिरफ्तार नहीं किया है वहीं माधवन ने अपने ऊपर लगे आरोपों के गलत बताया है।

Who Is Sonia Gandhi Personal Assistant PP Madhavan, Rape Case Filed Against Him In Delhi