Dholpur Firing: बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने अचानक चला दी गोली, दुकान पर बैठे युवक की दर्दनाक मौत

Youth Died In Firing: धौलपुर के बसेड़ी नगर पालिका क्षेत्र के नगला दरवेशा में मंगलवार देर शाम बाइक सवार अज्ञात जनों ने फायरिंग कर दी। जिसमें गोली लगने से युवक अमन घायल हो गया। उसके पेट में गोली लगी। बाद में परिजन उसे स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां से उसे जिला अस्पताल रैफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया।