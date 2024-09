एमपी में भरभराकर ढही दो मंजिला बिल्डिंग, पूरा परिवार दबा, मच गया कोहराम

Dabra building collapse Family buried under debris after building collapses in Ajaygarh in Dabra मध्यप्रदेश में बुधवार को सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया।

डबरा•Sep 18, 2024 / 04:00 pm• deepak deewan

Dabra building collapse Family buried under debris after building collapses in Ajaygarh in Dabra मध्यप्रदेश में बुधवार को सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां दो मंजिला बिल्डिंग ढह गई। बिल्डिंग के मलबे में पूरा परिवार दब गया। मौके पर चीख पुकार मच गई। तेज आवाज के साथ बिल्डिंग ढही जिससे लोग वहां दौड़े चले आए। प्रदेश के ग्वालियर के डबरा के पास के अजयगढ़ गांव में यह हादसा हुआ। हादसा होते ही लोगों ने मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम शुरु कर दिया।