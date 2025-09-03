सिंध नदी के पुल पर मिली व्यापारी की स्कूटी, डिग्गी में मिली कॉपी में लिखा था…

mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा में एक व्यापारी के लापता होने से सनसनी फैल गई। व्यापारी की स्कूटी सिंध नदी के पुल पर खड़ी मिली है और उसकी डिग्गी में एक कॉपी मिली है जिसमें आत्महत्या करने की बात लिखी हुई है। साथ ही व्यापारी ने अपने घर का पता भी लिखा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और एसडीआरएफ (SDRF) की मदद से नदी में व्यापारी की तलाश की जा रही है।
डबरा के व्यापारी अनिल सोनी अचानक लापता हो गए हैं। बताया गया है कि अनिल घर से मंदिर में दर्शन करने जाने की बात कहकर निकले थे लेकिन ये भी बताया गया है कि अनिल घर से दुकान पर पहुंचे और दुकान खोली, उन्होंने आसपास के दुकानदारों के साथ राम राम की और फिर दुकान बंद कर निकल गए। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली की सिंध नदी के पुल से कूदकर किसी व्यक्ति ने छलांग लगाई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां एक स्कूटी खड़ी हुई थी।
स्कूटी लावारिश हालत में पुल पर खड़ी थी और जब पुलिस ने जांच शुरु की तो स्कूटी की डिग्गी में एक कॉपी मिली जिसमें एक सुसाइड नोट मिला है । सुसाइड नोट में लिखा है मैं आत्महत्या कर रहा हूं और इसके साथ ही अनिल ने अपने घर का पता भी लिखा है। पुलिस ने तत्काल SDRF की टीम को बुलाया जो नदी में व्यापारी की तलाश कर रही है। अनिल के इस तरह से लापता होने से परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं।