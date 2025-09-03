सिंध नदी के पुल पर मिली व्यापारी की स्कूटी, डिग्गी में मिली कॉपी में लिखा था…

डबरा के व्यापारी अनिल सोनी अचानक लापता हो गए हैं। बताया गया है कि अनिल घर से मंदिर में दर्शन करने जाने की बात कहकर निकले थे लेकिन ये भी बताया गया है कि अनिल घर से दुकान पर पहुंचे और दुकान खोली, उन्होंने आसपास के दुकानदारों के साथ राम राम की और फिर दुकान बंद कर निकल गए। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली की सिंध नदी के पुल से कूदकर किसी व्यक्ति ने छलांग लगाई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां एक स्कूटी खड़ी हुई थी।