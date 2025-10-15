दमोह कांड पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य आरोपी समेत समर्थकों के खिलाफ ‘रासुका’ के निर्देश

Damoh Scandal: हाईकोर्ट ने दमोह जिले में पिछड़े वर्ग के व्यक्ति से मंदिर परिसर में पैर धुलवाने और वही पानी पिलाने को मजबूर करने की घटना पर स्वत: संज्ञान लिया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने कहा, प्रत्येक जाति अपनी जातिगत पहचान के प्रति अत्यधिक मुखर और सचेत हो गई है। किसी विशेष जाति से संबंधित होने के गौरव के प्रदर्शन में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इससे जातिगत हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाईकोर्ट ने दमोह कांड के मुख्य आरोपी सहित वीडियो में समर्थन करते दिख रहे सभी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई के निर्देश एसपी को दिए हैं।