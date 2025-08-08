एमपी में लाइनमैन ने मांगी 10000 रूपये रिश्वत, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई…

लाइनमैन गणेश मालवीय के द्वारा रिश्वत मांगे जाने के बाद आवेदक खुमान सिंह ने सागर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर जाल बिछाकर आवेदक खुमान सिंह को रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर 5 हजार रूपये देने के लिए लाइनमैन गणेश मालवीय के पास भेजा। रिश्वतखोर लाइनमैन ने जैसे ही रिश्वत के रूपये लिए तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया।