8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

ई-पेपर

दमोह

एमपी में लाइनमैन ने मांगी 10000 रूपये रिश्वत, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई…

mp news: आटा चक्की चलाने वाले व्यक्ति पर बिजली चोरी का आरोप लगा था और इसी सिलसिले में लाइनमैन रिश्वत की मांग कर रहा था...।

दमोह

Shailendra Sharma

Aug 08, 2025

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त टीम रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के दमोह जिले का है जहां एक रिश्वतखोर लाइनमैन को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने रंगेहाथों पकड़ा है।

लाइनमैन ने मांगी 10 हजार रूपये रिश्वत

बिजली विभाग के हर्रई केन्द्र में पदस्थ लाइनमैन गणेश प्रसाद मालवीय को लोकायुक्त सागर की टीम ने रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा है। मामला तेजगढ़ थाना क्षेत्र का है। यहां बिजोरा गांव में आटा चक्की चलाने वाले खुमान सिंह के ऊपर बिजली चोरी का आरोप लगा था और जब खुमान सिंह ने लाइनमैन गणेश मालवीय से संपर्क किया तो उसने 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी।

पहली किस्त लेते ही पकड़ाया

लाइनमैन गणेश मालवीय के द्वारा रिश्वत मांगे जाने के बाद आवेदक खुमान सिंह ने सागर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर जाल बिछाकर आवेदक खुमान सिंह को रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर 5 हजार रूपये देने के लिए लाइनमैन गणेश मालवीय के पास भेजा। रिश्वतखोर लाइनमैन ने जैसे ही रिश्वत के रूपये लिए तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया।

Updated on:

08 Aug 2025 04:04 pm

Published on:

08 Aug 2025 04:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / एमपी में लाइनमैन ने मांगी 10000 रूपये रिश्वत, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई…

