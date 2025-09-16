Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दमोह

हाफ पेंट में रिश्वत लेते पकड़ाया सब इंजीनियर, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news: पंचायत में हुए निर्माण कार्यों का मूल्याकंन करने के एवज में सब इंजीनियर सरपंच से मांग रहा था रिश्वत...।

दमोह

Shailendra Sharma

Sep 16, 2025

DAMOH
mp news Lokayukta Caught Sub Engineer Taking Bribe at Home in Half Pant

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के दमोह जिले का है जहां ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के सब इंजीनियर को लोकायुक्त सागर की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है।

सब इंजीनियर सरंपच से मांग रहा था 80 हजार रिश्वत

दमोह में सागर लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में पदस्थ सब इंजीनियर राजन सिंह को 20,000 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। सब इंजीनियर राजन सिंह ने ग्राम पंचायत बारामासा की सरपंच लीला गौंड से निर्माण कार्यों के मूल्यांकन के बदले 80 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की थी और रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर 20 हजार रूपये एक महीने पहले ले चुका था। जिसके बाद सरंपच ने लोकायुक्त सागर कार्यालय में रिश्वतखोर सब इंजीनियर की शिकायत की थी।

ये भी पढ़ें

लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़ा तो मुरझा गया प्रिंसिपल मैडम का चेहरा, बोलीं- गलती हो गई..
इंदौर
indore

हाफ पेंट में रिश्वत लेते पकड़ा

शिकायतकर्ता ग्राम पंचायत बारामासा की सरपंच लीला गौंड ने 16 सितंबर को ही सागर लोकायुक्त कार्यालय में सब इंजीनियर राजन सिंह के द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की जिस पर तुरंत लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की। लोकायुक्त टीम ने रिश्वत के 20 हजार रूपए देने के लिए शिकायतकर्ता सरपंच लील गौंड को सब इंजीनियर के पास भेजा। सब इंजीनियर राजन सिंह ने रिश्वत के रूपये देने के लिए सरपंच लीला गौंड को अपने सुरेखा कॉलोनी स्थित उनके सरकारी आवास पर बुलाया और वहां पर जैसे ही उसने रिश्वत के रूपये लिए तो लोकायुक्त की टीम ने उसे पकड़ लिया। सब इंजीनियर को हाफ पेंट में रिश्वत लेते पकड़ा गया है।

ये भी पढ़ें

1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ाई शिक्षक-चपरासी की जोड़ी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई…
टीकमगढ़
tikamgarh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Sept 2025 04:46 pm

Published on:

16 Sept 2025 04:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / हाफ पेंट में रिश्वत लेते पकड़ाया सब इंजीनियर, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.