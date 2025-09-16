हाफ पेंट में रिश्वत लेते पकड़ाया सब इंजीनियर, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के दमोह जिले का है जहां ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के सब इंजीनियर को लोकायुक्त सागर की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है।
दमोह में सागर लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में पदस्थ सब इंजीनियर राजन सिंह को 20,000 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। सब इंजीनियर राजन सिंह ने ग्राम पंचायत बारामासा की सरपंच लीला गौंड से निर्माण कार्यों के मूल्यांकन के बदले 80 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की थी और रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर 20 हजार रूपये एक महीने पहले ले चुका था। जिसके बाद सरंपच ने लोकायुक्त सागर कार्यालय में रिश्वतखोर सब इंजीनियर की शिकायत की थी।
शिकायतकर्ता ग्राम पंचायत बारामासा की सरपंच लीला गौंड ने 16 सितंबर को ही सागर लोकायुक्त कार्यालय में सब इंजीनियर राजन सिंह के द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की जिस पर तुरंत लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की। लोकायुक्त टीम ने रिश्वत के 20 हजार रूपए देने के लिए शिकायतकर्ता सरपंच लील गौंड को सब इंजीनियर के पास भेजा। सब इंजीनियर राजन सिंह ने रिश्वत के रूपये देने के लिए सरपंच लीला गौंड को अपने सुरेखा कॉलोनी स्थित उनके सरकारी आवास पर बुलाया और वहां पर जैसे ही उसने रिश्वत के रूपये लिए तो लोकायुक्त की टीम ने उसे पकड़ लिया। सब इंजीनियर को हाफ पेंट में रिश्वत लेते पकड़ा गया है।