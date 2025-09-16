हाफ पेंट में रिश्वत लेते पकड़ाया सब इंजीनियर, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

शिकायतकर्ता ग्राम पंचायत बारामासा की सरपंच लीला गौंड ने 16 सितंबर को ही सागर लोकायुक्त कार्यालय में सब इंजीनियर राजन सिंह के द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की जिस पर तुरंत लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की। लोकायुक्त टीम ने रिश्वत के 20 हजार रूपए देने के लिए शिकायतकर्ता सरपंच लील गौंड को सब इंजीनियर के पास भेजा। सब इंजीनियर राजन सिंह ने रिश्वत के रूपये देने के लिए सरपंच लीला गौंड को अपने सुरेखा कॉलोनी स्थित उनके सरकारी आवास पर बुलाया और वहां पर जैसे ही उसने रिश्वत के रूपये लिए तो लोकायुक्त की टीम ने उसे पकड़ लिया। सब इंजीनियर को हाफ पेंट में रिश्वत लेते पकड़ा गया है।