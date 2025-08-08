8 अगस्त 2025,

दमोह

पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप, एफआईआर दर्ज कराने सड़क पर उतरे गुस्साए लोग

Rambai - मध्यप्रदेश की पूर्व विधायक धर्मगुरुओं पर टिप्पणी कर मुश्किल में फंस गई हैं...। उनके खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया...

दमोह

deepak deewan

Aug 08, 2025

Patharia's former MLA Rambai Parihar accused of obscenity
Patharia's former MLA Rambai Parihar accused of obscenity

Rambai - मध्यप्रदेश की एक पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप लगा है। गुस्साए लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व विधायक पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। प्रदेश के दमोह में यह घटना हुई है। यहां पथरिया विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रामबाई परिहार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया।

समाजसेवी संस्था भगवती मानव कल्याण संगठन के बैनर तले सड़क पर उतरे लोगों ने उन पर सनातन धर्म और धर्म गुरुओं पर टिप्पणी करने का आरोप लगाया। रामबाई परिहार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है।

रामबाई परिहार बसपा से विधायक रह चुकी हैं। वे अक्सर ही विवादित बयान देती रहीं हैं , यहां तक कि एक कलेक्टर को भी ढोर कह चुकी हैं। अब रामबाई परिहार, समाजसेवी संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन के निशाने पर हैं। संगठन ने पूर्व विधायक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।

भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारियों और प्रदर्शनकारियों ने रामबाई परिहार पर सनातन धर्म व धर्म गुरुओं पर अश्लील, आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। इसे लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं और आमजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा।

ज्ञापन में पथरिया विधानसभा की पूर्व विधायक रामबाई के खिलाफ भगवती मानव कल्याण संगठन ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। लोगों ने उन पर नशामुक्ति के लिए काम कर रहे समाजसेवी संगठन और सनातन विरोधी बयान देने का आरोप लगाया है।

पति, देवर, भाई और भतीजे पर हत्या का आरोप

रामबाई परिहार अपने विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं। उनके पति गोविंद सिंह, देवर चंदू सिंह, भाई लोकेश पटेल और भतीजे पर हत्या का आरोप लगा है। इस मामले में आरोपी अभी जेल में ही हैं।

