पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप, एफआईआर दर्ज कराने सड़क पर उतरे गुस्साए लोग

रामबाई परिहार बसपा से विधायक रह चुकी हैं। वे अक्सर ही विवादित बयान देती रहीं हैं , यहां तक कि एक कलेक्टर को भी ढोर कह चुकी हैं। अब रामबाई परिहार, समाजसेवी संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन के निशाने पर हैं। संगठन ने पूर्व विधायक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।