गजब का बाहुबली, दोनों हाथों से बाइक को सिर पर उठाकर उफनता नाला कर लिया पार

Young man crossed the drain by lifting his bike on his head in Batiagarh of Damoh मध्यप्रदेश में एक युवक ने गजब का बाहुबल दिखाया। जब लोग 5-10 किलो का वजन भी नहीं उठा पाते और 2 कदम चलकर भी हांफने लगते हैं तब इस युवा ने अपनी बाइक को सिर पर उठाकर उफनता नाला पार कर लिया।

दमोह•Sep 12, 2024 / 06:19 pm• deepak deewan

Young man crossed the drain by lifting his bike on his head in

Young man crossed the drain by lifting his bike on his head in Batiagarh of Damoh मध्यप्रदेश में एक युवक ने गजब का बाहुबल दिखाया। जब लोग 5-10 किलो का वजन भी नहीं उठा पाते और 2 कदम चलकर भी हांफने लगते हैं तब इस युवा ने अपनी बाइक को सिर पर उठाकर उफनता नाला पार कर लिया। सिर पर बाइक रखकर निकलते युवक को देख लोग भौंचक्के रह गए। नजारा अविश्वसनीय सा था पर लेकिन उनके सामने ही घटित हो रहा था। सिर पर बाइक ले जाते युवक को लोगों ने मोबाइल के कैमरों में कैद कर लिया। यह वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है।