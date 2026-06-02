छत्तीसगढ़ में आसमानी आफत! आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोग झुलसे, एक महिला की मौत

मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश के कई जिलों में अंधड़, गरज-चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं और बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि अगले 24 घंटों में तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है।