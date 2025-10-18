CG News: मुख्य सचिव विकास शील ने ली वर्चुअल बैठक, 7 जिलों में एनसीएइआर सर्वे के निष्कर्षों पर हुई चर्चा

मुख्य सचिव विकास शील ने ली वर्चुअल बैठक (Photo source- Patrika)
CG News: गृह मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएइआर) द्वारा संचालित व्यक्तिगत हितग्राही मूलक सर्वे के निष्कर्षों पर प्रदेश के मुख्य सचिव विकास शील ने वर्चुअल बैठक ली। यह सर्वे बस्तर संभाग के सात जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर तथा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में संपादित किया गया था।
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की मंशानुसार सर्वे के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा, कौशल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा अन्य मूलभूत सेवाओं के क्षेत्र में हितग्राहियों का शत प्रतिशत संतृप्तिकरण सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ठोस रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए।
CG News: इस अवसर पर सर्वे से प्राप्त सूचकांक आंकड़ों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी बैठक में इन आंकड़ों की प्रगति पर पुन: समीक्षा की जाएगी। बैठक में सभी सात जिलों के कलेक्टर उपस्थित रहे। दंतेवाड़ा जिले से कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जिले से संबंधित सर्वे सूचकांकों की जानकारी प्रस्तुत की और जिले में चल रही योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत जानकारी दी।
