CG News: मुख्य सचिव विकास शील ने ली वर्चुअल बैठक, 7 जिलों में एनसीएइआर सर्वे के निष्कर्षों पर हुई चर्चा

CG News: इस अवसर पर सर्वे से प्राप्त सूचकांक आंकड़ों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी बैठक में इन आंकड़ों की प्रगति पर पुन: समीक्षा की जाएगी। बैठक में सभी सात जिलों के कलेक्टर उपस्थित रहे। दंतेवाड़ा जिले से कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जिले से संबंधित सर्वे सूचकांकों की जानकारी प्रस्तुत की और जिले में चल रही योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत जानकारी दी।