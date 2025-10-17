नया फरमान: अब कलेक्टर की अनुमति से ही मिलेगी शिक्षकों को छुट्टी, जारी हुआ आदेश… जानें Details

शिक्षकों को शासन के निर्देशानुसार ऑनलाइन अवकाश जो कि नियमानुसार स्वीकृत किया जाना चाहिए वो भी स्वीकृत नहीं होंगे। जानकारों के अनुसार कलेक्टर केवल प्रशासनिक प्रमुख हैं। शिक्षकों के किसी भी कैडर के नियोक्ता नहीं हैं। इसलिए उनको इस तरह के गैर विधि सम्मत निर्देश देने का अधिकार नहीं है। यह आदेश ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कार्यालय से जारी किया गया है जबकि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा और डीईओ ने बताया कि ऐसा कोई आदेश भी जारी नहीं किया जाएगा।