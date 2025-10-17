नया फरमान: अब कलेक्टर की अनुमति से ही मिलेगी शिक्षकों को छुट्टी, जारी हुआ आदेश… जानें Details

फाइल फोटो-पत्रिका
Chhattisgarh News: रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह की ओर से टीएल में दिए गए मौखिक निर्देश के आधार पर धरसीवां बीईओ ने नया फरमान जारी किया है। आदेश में कहा है कि शिक्षकों को छुट्टी अब तभी मिलेगी जब रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह से अनुमति मिलेगी।
शिक्षकों को शासन के निर्देशानुसार ऑनलाइन अवकाश जो कि नियमानुसार स्वीकृत किया जाना चाहिए वो भी स्वीकृत नहीं होंगे। जानकारों के अनुसार कलेक्टर केवल प्रशासनिक प्रमुख हैं। शिक्षकों के किसी भी कैडर के नियोक्ता नहीं हैं। इसलिए उनको इस तरह के गैर विधि सम्मत निर्देश देने का अधिकार नहीं है। यह आदेश ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कार्यालय से जारी किया गया है जबकि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा और डीईओ ने बताया कि ऐसा कोई आदेश भी जारी नहीं किया जाएगा।
कलेक्टर रायपुर द्वारा बैठक में दिए गए निर्देशानुसार किसी भी कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना है। जिस किसी भी कर्मचारियों की अवकाश की आवश्यकता होगी तो संबंधित कर्मचारी कार्यालय कलेक्टर रायपुर से स्वीकृति लेकर ही ऑनलाइन अवकाश की पात्रता होगी।
समस्त कर्मचारी अनिवार्य रूप से निर्धारित समय में संस्था में उपस्थिति देंगे। किसी भी प्रकार की देरी मान्य नहीं होगी। यदि कोई कर्मचारी संस्था में देरी से आता है तो तत्काल इसकी सूचना नोडल प्राचार्य/संकुल समन्वयक के माध्यम से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें ताकि आवश्यक कार्यवाही के लिए उच्च कार्यालय को जानकारी भेजी जा सके।
अभी दिवाली की छुट्टी है और अपार आईडी का भी काम चल रहा है। कई कर्मचारी बिना वैध कारणों से त्योहार से पहले या बाद में छुट्टी ले लेते हैं जिसके कारण ऐेसा कहा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जा रहा है। - हिमांशु भारतीय, डीईओ, रायपुर
