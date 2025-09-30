Holiday 2025: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! अक्टूबर में 2 दिन रहेगा स्थानीय अवकाश, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिले की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय अवकाश की घोषणा की गई है। दशहरा पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में पूरे उत्साह से मनाया जाता है, वहीं दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा) खास तौर पर ग्रामीण अंचलों में परंपरा और आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है।