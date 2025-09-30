Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Sai Cabinet Meeting: साय कैबिनेट की बैठक संपन्न, मेरिट के आधार पर 100 स्पेशल एजुकेटर की होगी सीधी भर्त… कई अहम फैसलों पर लगी मुहर

Sai Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Sep 30, 2025

साय कैबिनेट की बैठक (फोटो सोर्स- DPR)

साय कैबिनेट की बैठक (फोटो सोर्स- DPR)

Sai Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो इस प्रकार है…

शासकीय सेवकों के लिए अल्पावधि ऋण सुविधा

कैबिनेट ने निर्णय लिया कि शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। साथ ही एमओयू के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया।

दिव्यांगजन हित में बड़ा फैसला

राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की बकाया ऋण राशि ₹24.50 करोड़ एकमुश्त लौटाने का निर्णय लिया गया। निगम के जरिए राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा हेतु न्यूनतम 3% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

Sai Cabinet Meeting: स्पेशल एजुकेटर की भर्ती

राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अनुमति दी गई है। इसके लिए शिक्षा विभाग के भर्ती नियम-2019 में एक बार की छूट प्रदान करते हुए चयन परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर भर्ती करने का फैसला लिया गया।

प्रशासनिक स्तर पर बदलाव

कैबिनेट बैठक में सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य सचिव अमिताभ जैन (IAS 1989 बैच) को भावभीनी विदाई दी गई। वहीं नवनियुक्त मुख्य सचिव विकास शील (IAS 1994 बैच) का स्वागत किया गया।

Sai Cabinet Meeting: एक महीने के अंदर दूसरी बैठक

बता दें कि इस महीने कैबिनेट की यह दूसरी बैठक होगी। इससे पहले 9 सितंबर को हुई बैठक में सभी 14 मंत्री शामिल हुए थे। उस दौरान कई अहम फैसले लिए गए थे, जिनमें प्रशासनिक सुधारों और जनहित के प्रस्ताव प्रमुख रहे। अब 30 सितंबर की बैठक से उम्मीद की जा रही है कि सरकार विकास और किसान कल्याण से जुड़े बड़े निर्णय ले सकती है।

ये भी पढ़ें

CG High Court: साय कैबिनेट में 14 मंत्री होने के मामले में हाईकोर्ट में लगी याचिका, जानें किस दिन होगी सुनवाई
बिलासपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2025 06:00 pm

Published on:

30 Sept 2025 05:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Sai Cabinet Meeting: साय कैबिनेट की बैठक संपन्न, मेरिट के आधार पर 100 स्पेशल एजुकेटर की होगी सीधी भर्त… कई अहम फैसलों पर लगी मुहर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संकल्प – 2028-29 तक पूरा छत्तीसगढ़ होगा बाल विवाह मुक्त

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संकल्प – 2028-29 तक पूरा छत्तीसगढ़ होगा बाल विवाह मुक्त
रायपुर

Raipur News: महंगी बिजली के विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन, बिजली बिल जलाए गए, देखें वीडियो

Raipur News: महंगी बिजली के विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन, बिजली बिल जलाए गए, देखें वीडियो
रायपुर

CG News: उत्साह, उमंग और सद्भावना बढ़ाने का पर्व है नवरात्रि : मुख्यमंत्री साय

CG News: उत्साह, उमंग और सद्भावना बढ़ाने का पर्व है नवरात्रि : मुख्यमंत्री साय
रायपुर

NEET Counselling 2025: मेडिकल कॉलेजों में दूसरा राउंड आज समाप्त, सीट सरेंडर करने पर 25 लाख की पेनल्टी

NEET Counselling 2025: मेडिकल कॉलेजों में दूसरा राउंड आज समाप्त, सीट सरेंडर करने पर 25 लाख की पेनल्टी(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर में कांग्रेसी नेताओं का प्रदर्शन, कहा- राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देने वाले पर जल्द करें कार्रवाई…

रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.