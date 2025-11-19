CG News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान रही सरकार, AAP ने किया विरोध, कहा- आदिवासियों के साथ हो रहा अन्याय

छत्तीसगढ़ बचाबो यात्रा (photo source- Patrika)
CG News: आम आदमी पार्टी द्वारा 'छत्तीसगढ़ बचाओ यात्रा' की शुरुआत 15 नवंबर से कोंडागांव बीजापुर से सुकमा होते हुए आज दंतेवाड़ा पहुंची है। आम आदमी पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ में एक प्रदेश स्तरीय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम छत्तीसगढ़ बचाबो यात्रा रखा गया है। यह यात्रा 15 नवंबर से 19 नवंबर तक चलेगी यात्रा रायपुर से कोंडागांव-बीजापुर-सुकमा-दंतेवाड़ा होते हुए जगदलपुर में इसका समापन होगा। नए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली जा रही है।
दंतेवाड़ा से निकलने के बाद पालनार में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हडमा कोडोपी के नेतृत्व में यात्रा (AAP Chhattisgarh Bachao Yatra) का भव्य स्वागत किया। यह यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में लोकसभा वार होगी। बस्तर के आप नेताओं ने बताया कि उत्तम जायसवाल के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनते ही प्रदेश में एक नए उत्साह का माहौल बना है। उत्तम जायसवाल ने कहा है कि आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ने वीर बिरसा मुंडा जी की 150 जयंती 15 नवंबर से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के जल जंगल और जमीन को बचाना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार प्रदेश में पेशा कानून लागू( PESA Law Chhattisgarh) ना कर आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है।
प्रदेश में जिस तरह से आदिवासियों के हितों को कुचला जा रहा है हमारी पार्टी उनके हक़ की लड़ाई लड़ेगी। जमीन हमारी, खनिज हमारा, उत्पादन हमारा उसके बावजूद आम जनता को महँगी बिजली दी जा रही है। बिजली दर बढ़ोत्तरी से जनता में हाहाकार है,किसानों को बचाना है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को बेहतर और सस्ती शिक्षा नहीं मिल पा रही है, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है और जो सरकारें सिर्फ वादा कर प्रदेश की जनता को छल रहीं हैं उसको बदलना है।
CG News: छत्तीसगढ़ की जनता ने इन्हें बार बार मौका दिया लेकिन ये केवल झूठे चुनावी वादे करते हैं व चुनाव जीतने के बाद ये जनता को मूर्ख समझते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता वर्तमान भाजपा सरकार से बेहद त्रस्त हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की यह यात्रा जनता के अधिकार और बेहतर भविष्य की लड़ाई के लिए है। बस्तर यात्रा के दौरान हम प्रदेश को बताएंगे कि भाजपा व कांग्रेस ने बस्तर (Chhattisgarh Tribal Rights) में कितना विकास के नाम पर सिर्फ जनता को लूटा है। बस्तर में राजनीतिक नेताओं के परिवार का विकास हुआ है बस्तर का नही और यहां के सभी जंगलों को अडानी के हाथों सौंपा जा रहा है। आज दंतेवाड़ा में सैकडो लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
