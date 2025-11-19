CG News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान रही सरकार, AAP ने किया विरोध, कहा- आदिवासियों के साथ हो रहा अन्याय

CG News: छत्तीसगढ़ की जनता ने इन्हें बार बार मौका दिया लेकिन ये केवल झूठे चुनावी वादे करते हैं व चुनाव जीतने के बाद ये जनता को मूर्ख समझते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता वर्तमान भाजपा सरकार से बेहद त्रस्त हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की यह यात्रा जनता के अधिकार और बेहतर भविष्य की लड़ाई के लिए है। बस्तर यात्रा के दौरान हम प्रदेश को बताएंगे कि भाजपा व कांग्रेस ने बस्तर (Chhattisgarh Tribal Rights) में कितना विकास के नाम पर सिर्फ जनता को लूटा है। बस्तर में राजनीतिक नेताओं के परिवार का विकास हुआ है बस्तर का नही और यहां के सभी जंगलों को अडानी के हाथों सौंपा जा रहा है। आज दंतेवाड़ा में सैकडो लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।