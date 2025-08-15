लाखों की लागत से लगे वाटर एटीएम महीनों से बंद, पेयजल के लिए इधर-उधर भटकने को मजबूर ग्रामीण

CG News: लाखों रुपये की लागत से लगाए गए वाटर एटीएम महीनों से बंद पड़े हैं। बरसात और गर्मी के मौसम में भी ये मशीनें धूल खा रही हैं, जबकि पानी के लिए स्थानीय लोग और पर्यटक इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं। गौरतबल है कि शहीद चौक, मेन चौक किनारे और अटल चौक के सामने मुख्य मार्ग पर स्थापित ये वाटर एटीएम कभी लोगों के लिए राहत का साधन थे, लेकिन अब बदहाल स्थिति में पड़े हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मशीनें कुछ ही दिन चलीं और फिर खराब हो गईं। पिछले कई महीने से किसी ने इन्हें ठीक कराने की जहमत तक नहीं उठाई। यह सड़क रोज़ाना हजारों लोगों और पर्यटकों के गुजरने का रास्ता है, जिनमें मंदिर दर्शन करने वाले श्रद्धालु, स्कूल-कॉलेज के छात्र और अन्य यात्री शामिल हैं। लेकिन वाटर एटीएम का मेंटेनेंस न होने से शासन के खर्च किए गए लाखों रुपये अब व्यर्थ हो गए हैं।
लोगों का कहना है कि गर्मी में प्यास बुझाने के लिए बनाई गई यह सुविधा अब बस शोपीस बनकर रह गई है, और जिम्मेदार विभाग पूरी तरह उदासीन है।