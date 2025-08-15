लाखों की लागत से लगे वाटर एटीएम महीनों से बंद, पेयजल के लिए इधर-उधर भटकने को मजबूर ग्रामीण

CG News: लाखों रुपये की लागत से लगाए गए वाटर एटीएम महीनों से बंद पड़े हैं। बरसात और गर्मी के मौसम में भी ये मशीनें धूल खा रही हैं, जबकि पानी के लिए स्थानीय लोग और पर्यटक इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं। गौरतबल है कि शहीद चौक, मेन चौक किनारे और अटल चौक के सामने मुख्य मार्ग पर स्थापित ये वाटर एटीएम कभी लोगों के लिए राहत का साधन थे, लेकिन अब बदहाल स्थिति में पड़े हैं।