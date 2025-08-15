Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दंतेवाड़ा

लाखों की लागत से लगे वाटर एटीएम महीनों से बंद, पेयजल के लिए इधर-उधर भटकने को मजबूर ग्रामीण

CG News: यह सड़क रोज़ाना हजारों लोगों और पर्यटकों के गुजरने का रास्ता है, जिनमें मंदिर दर्शन करने वाले श्रद्धालु, स्कूल-कॉलेज के छात्र और अन्य यात्री शामिल हैं।

दंतेवाड़ा

Laxmi Vishwakarma

Aug 15, 2025

खर्च किए गए लाखों रुपये अब व्यर्थ (Photo source- Patrika)
खर्च किए गए लाखों रुपये अब व्यर्थ (Photo source- Patrika)

CG News: लाखों रुपये की लागत से लगाए गए वाटर एटीएम महीनों से बंद पड़े हैं। बरसात और गर्मी के मौसम में भी ये मशीनें धूल खा रही हैं, जबकि पानी के लिए स्थानीय लोग और पर्यटक इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं। गौरतबल है कि शहीद चौक, मेन चौक किनारे और अटल चौक के सामने मुख्य मार्ग पर स्थापित ये वाटर एटीएम कभी लोगों के लिए राहत का साधन थे, लेकिन अब बदहाल स्थिति में पड़े हैं।

CG News: लाखों रुपये अब व्यर्थ हो गए…

स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मशीनें कुछ ही दिन चलीं और फिर खराब हो गईं। पिछले कई महीने से किसी ने इन्हें ठीक कराने की जहमत तक नहीं उठाई। यह सड़क रोज़ाना हजारों लोगों और पर्यटकों के गुजरने का रास्ता है, जिनमें मंदिर दर्शन करने वाले श्रद्धालु, स्कूल-कॉलेज के छात्र और अन्य यात्री शामिल हैं। लेकिन वाटर एटीएम का मेंटेनेंस न होने से शासन के खर्च किए गए लाखों रुपये अब व्यर्थ हो गए हैं।

ये भी पढ़ें

CG News: स्कूल नहीं पहुंची 12वीं की मार्कशीट, इधर कॉलेज में प्रवेश के लिए बचा 2 दिन का समय
कवर्धा
CG News: स्कूल नहीं पहुंची 12वीं की मार्कशीट, इधर कॉलेज में प्रवेश के लिए बचा 2 दिन का समय

CG News: अब बस शोपीस बनकर रह गई…

लोगों का कहना है कि गर्मी में प्यास बुझाने के लिए बनाई गई यह सुविधा अब बस शोपीस बनकर रह गई है, और जिम्मेदार विभाग पूरी तरह उदासीन है।

ये भी पढ़ें

शहर सरकार के लिए MIC के चेहरे तय, आज-कल में होगी घोषणा, जानें किसे मिल सकता है बड़ा मौका?
जगदलपुर
Jagdalpur Nagar Nigam: शहर सरकार के लिए MIC के चेहरे तय, आज-कल में होगी घोषणा, जानें किसे मिल सकता है बड़ा मौका?

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Aug 2025 01:17 pm

Published on:

15 Aug 2025 01:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / लाखों की लागत से लगे वाटर एटीएम महीनों से बंद, पेयजल के लिए इधर-उधर भटकने को मजबूर ग्रामीण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.