Chhattisgarh News: अवैध गौ तस्करी करने वालों पर बड़ी कार्यवाही! 54 बैल बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम विष्णु कोर्राम (40 वर्ष), निवासी असलनार, थाना मर्दापाल, जिला कोंडागांव और चंदन कश्यप (58 वर्ष), निवासी असलनार, थाना मर्दापाल, जिला कोंडागांव बताया। तस्कर इन मवेशियों को असलनार, कुदुर, कोडे, इरपुन, सातधार, बारसूर और छिंदनार जंगल मार्ग से क्रूरता पूर्वक हांकते हुए तेलंगाना के मुलगू बुचड़खाना तक ले जाने की तैयारी में थे। आरोपियों के विरुद्ध थाना गीदम में अपराध क्रमांक 75/2025 धारा 4, 6, 10 छग कृषक पशु संरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया है।