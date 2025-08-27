Patrika LogoSwitch to English

दंतेवाड़ा

Chhattisgarh News: अवैध गौ तस्करी करने वालों पर बड़ी कार्यवाही! 54 बैल बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

Chhattisgarh News: आरोपियों के विरुद्ध थाना गीदम में अपराध क्रमांक 75/2025 धारा 4, 6, 10 छग कृषक पशु संरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया है।

दंतेवाड़ा

Laxmi Vishwakarma

Aug 27, 2025

अवैध गौ तस्करी (Photo source- Patrika)
अवैध गौ तस्करी (Photo source- Patrika)

Chhattisgarh News: गीदम जिले में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में गीदम थाना पुलिस ने अवैध गौ तस्करी करने वालों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 54 नग कृषक पशु बैल बरामद किए। थाना प्रभारी निरीक्षक विजय पटेल के नेतृत्व में मिली मुखबिर सूचना पर पुलिस टीम ने छिंदनार जंगल पहाड़ी इलाके में दबिश दी। यहां मवेशी तस्करों को घेराबंदी कर पकड़ा गया।

Chhattisgarh News: अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज

पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम विष्णु कोर्राम (40 वर्ष), निवासी असलनार, थाना मर्दापाल, जिला कोंडागांव और चंदन कश्यप (58 वर्ष), निवासी असलनार, थाना मर्दापाल, जिला कोंडागांव बताया। तस्कर इन मवेशियों को असलनार, कुदुर, कोडे, इरपुन, सातधार, बारसूर और छिंदनार जंगल मार्ग से क्रूरता पूर्वक हांकते हुए तेलंगाना के मुलगू बुचड़खाना तक ले जाने की तैयारी में थे। आरोपियों के विरुद्ध थाना गीदम में अपराध क्रमांक 75/2025 धारा 4, 6, 10 छग कृषक पशु संरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया है।

54 बैलों को सुरक्षित गौशाला भेजा गया

Chhattisgarh News: बरामद 54 बैलों को सुरक्षित गौशाला भेजा गया। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक दीनानाथ वैष्णव, सउनि प्रशांत सिंह, प्रआर राजकुमार, प्रधान आरक्षक नथलू कवासी, आरक्षक गिरीश नेताम, देवचरण मरकाम, रामचन्द्र जुर्री, खेमलाल रावटे, बालचंद गावड़े और मनीष ठाकुर की अहम भूमिका रही।

Published on:

27 Aug 2025 12:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / Chhattisgarh News: अवैध गौ तस्करी करने वालों पर बड़ी कार्यवाही! 54 बैल बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

