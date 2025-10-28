CG News: प्रदेश के इकलौते जैविक जिले दंतेवाड़ा के किसानों को क्षति, 4 से 5 क्विंटल तक घटी धान की पैदावार

दंतेवाड़ा जैविक जिला बना यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन कब तक यह सवाल अब उठने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस जिले के किसानों ने पूरी तरह से जैविक खेती को अपना लिया है, वहां उनकी उपज के लिए कोई प्रीमियम रेट या प्रोत्साहन राशि तय नहीं की गई है। एक्सपर्ट कहते हैं कि जैविक खेती पर्यावरण और मिट्टी के लिए दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद है, लेकिन इसके शुरुआती वर्षों में उत्पादन कम होता है। अगर सरकार किसानों को प्रोत्साहित नहीं करेगी तो आगे इसे लेकर किसानों का उत्साह कम होना तय है।