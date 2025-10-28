Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दंतेवाड़ा

CG News: प्रदेश के इकलौते जैविक जिले दंतेवाड़ा के किसानों को क्षति, 4 से 5 क्विंटल तक घटी धान की पैदावार

CG News: दंतेवाड़ा जिले में बड़ी क्रांति के रूप में आगे बढ़ा और यहां ब्लॉक नहीं पूरा जिला ही जैविक घोषित हो गया। 13 साल पहले दंतेवाड़ा जिले को जैविक जिला घोषित किया गया।

2 min read
Google source verification

दंतेवाड़ा

image

Love Sonkar

Oct 28, 2025

CG News: प्रदेश के इकलौते जैविक जिले दंतेवाड़ा के किसानों को क्षति, 4 से 5 क्विंटल तक घटी धान की पैदावार

CG News: @आकाश मिश्रा। राज्य सरकार ने साल 2010 में प्रदेशभर में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम शुरू की। इसके तहत हर जिले के एक ब्लॉक को जैविक खेती के लिए सर्टिफाइड करना था। यह काम बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में बड़ी क्रांति के रूप में आगे बढ़ा और यहां ब्लॉक नहीं पूरा जिला ही जैविक घोषित हो गया। 13 साल पहले दंतेवाड़ा जिले को जैविक जिला घोषित किया गया।

यह जिला प्रदेश का इकलौता जैविक जिला है। यहां के 110 गांव के 10 हजार 264 किसान जैविक खेती कर रहे हैं। 65 हजार हेक्टेयर में जैविक खेती हो रही है। इस मुहिम की शुरुआत के वक्त किसानों को जैसे लाभ की बात बताई गई थी वह लाभ किसानों को इतने सालों बाद भी नहीं मिल पाया है। यहां के किसान बड़े स्तर पर नुकसान झेलकर जैविक खेती कर रहे हैं।

जैविक खेती में प्रति एकड़ 4 से 5 क्विंटल तक धान की पैदावार घट गई है। इसके अलावा उन्हें कार्बन क्रेडिट भी नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने करीब 7 साल पहले कहा था कि हम 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि देंगे पर यह राशि भी नहीं दी जा रही। किसानों को सिर्फ धान की खेती में 12 से 15 हजार तक का नुकसान प्रति एकड़ में हो रहा है।

जैविक और रासायनिक उपज को अलग नहीं कर रहे

जैविक खेती के इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी जैविक और रासायनिक धान की खरीदी या उठाव एक साथ करने की है। जैविक धान या अन्य फसल की क्वालिटी रासायनिक से बेहतर होती है, पर जैविक और रासायनिक धान को एक साथ मिलाकर उठाव किया जा रहा है। जैविक धान कहां जा रहा है, कहां बांटा जा रहा है। इसका कोई हिसाब जिम्मेदारों के पास है। हालांकि अब मौजूदा कलेक्टर इस सीजन से जैविक धान का उपयोग दंतेवाड़ा में ही करने की बात कह रहे हैं।

दंतेवाड़ा में एक भी रासायनिक दुकान नहीं

दंतेवाड़ा जैविक जिला बना यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन कब तक यह सवाल अब उठने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस जिले के किसानों ने पूरी तरह से जैविक खेती को अपना लिया है, वहां उनकी उपज के लिए कोई प्रीमियम रेट या प्रोत्साहन राशि तय नहीं की गई है। एक्सपर्ट कहते हैं कि जैविक खेती पर्यावरण और मिट्टी के लिए दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद है, लेकिन इसके शुरुआती वर्षों में उत्पादन कम होता है। अगर सरकार किसानों को प्रोत्साहित नहीं करेगी तो आगे इसे लेकर किसानों का उत्साह कम होना तय है।

कलेक्टर ने मौजूदा खरीफ सीजन से ही दंतेवाड़ा के जैविक धान का उपयोग जिले में ही करने के निर्देश दिए हैं। हम इस पर काम शुरू कर चुके हैं। पीडीएस के माध्यम से हम यहां पर यहां का चावल बांटेंगे। अब जैविक धान बाहर नहीं जाएगा। प्रीमियम रेट का प्रस्ताव शासन को भेजा है। -सूरज पंसारी, उप संचालक, कृषि दंतेवाड़ा

यह हो तो दंतेवाड़ा के किसानों का भला हो

जैविक धान के लिए अलग समर्थन मूल्य तय किया जाए।

जैविक उत्पादों के लिए अलग संग्रहण व विपणन चैनल बने।

सरकारी संस्थानों में जैविक चावल का उपयोग अनिवार्य किया जाए।

जिले में ही पीडीएस के माध्यम से इसका स्थानीय लोगों में वितरण हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 10:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / CG News: प्रदेश के इकलौते जैविक जिले दंतेवाड़ा के किसानों को क्षति, 4 से 5 क्विंटल तक घटी धान की पैदावार

बड़ी खबरें

View All

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

New Rail Line: छत्तीसगढ़ में यहां बिछेगी 490 KM तक नई रेल लाइन, रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी

new rail line
दंतेवाड़ा

Bacheli Fashion Show: बचेली में पहली बार फैशन शो का जलवा, 29 अक्टूबर को होगी ग्लैमर की धमाकेदार शुरुआत

Bacheli Fashion Show (Photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

Kumharras Dam: दंतेवाड़ा में नक्सली अब चला रहे बैंबू राफ्टिंग, कुम्हाररास डैम बना नया पर्यटन आकर्षण

नक्सली अब चला रहे बैंबू राफ्टिंग (Photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

घर की चौखट से सड़कों तक… आत्मविश्वास की मिसाल बनीं इस गांव की महिलाएं, जानें कैसे बदली तकदीर?

परिवहन सेवा से बदली महिलाओं की दुनिया (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

CG News: मुख्य सचिव विकास शील ने ली वर्चुअल बैठक, 7 जिलों में एनसीएइआर सर्वे के निष्कर्षों पर हुई चर्चा

मुख्य सचिव विकास शील ने ली वर्चुअल बैठक (Photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.