Kumharras Dam: दंतेवाड़ा में नक्सली अब चला रहे बैंबू राफ्टिंग, कुम्हाररास डैम बना नया पर्यटन आकर्षण

इन गतिविधियों को शुरू करने से पहले सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें तैराकी, सुरक्षा नियमों और राटिंग संचालन की बारीकियां सिखाई गईं। बस्तर जिले के धुड़मारास गांव से प्रशिक्षकों को बुलाकर बैंबू राफ्टिंग बनाना और चलाना सिखाया गया। प्रशासन की मंशा है कि इससे न केवल पूर्व नक्सलियों को रोजगार मिले, बल्कि गांव के युवाओं में भी पर्यटन के प्रति रुचि बढ़े। बस्तर में कभी जो बंदूक की नाल से आतंक फैलाते थे, वे अब बांस की नाव से उम्मीद और बदलाव की दिशा में पतवार चला रहे हैं। यह कहानी बताती है कि जब अवसर और विश्वास मिले, तो हिंसा की राह छोड़ इंसान विकास और शांति का मार्ग चुन सकता है।