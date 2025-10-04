नक्सल संगठन में दो फाड़, शांति वार्ता को लेकर गढ़चिरौली और उत्तर बस्तर डिवीजन ने दिया समर्थन

इससे साफ हो गया है कि नक्सली संगठन के भीतर गंभीर मतभेद और दो फाड़ की स्थिति बन चुकी है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह दरार नक्सल आंदोलन की कमज़ोर होती पकड़ का संकेत है और आने वाले समय में आत्मसमर्पण में और इज़ाफा हो सकता है। गढ़चिरौली डिवीजन की ओर से 27 सितंबर को जारी पर्चे में भी सोनू के बयान का अनुमोदन किया गया।