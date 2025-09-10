‘देखो दंतेवाड़ा बाइक ट्रायल’… 13 से 16 सितंबर तक दिखेगा रोमांचक नजारा, यहां की खूबसूरती का देशभर में होगा प्रमोशन

CG News: पर्यटन को बढ़ावा देने और दंतेवाड़ा की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए जिले में 13 से 16 सितंबर तक ‘‘देखो दंतेवाड़ा बाइक ट्रायल’’ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए 120 बाइकर्स दंतेवाड़ा के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। वे अपने अनुभवों को वीडियो, फोटो और रील्स के जरिए साझा कर जिले की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को सोशल मीडिया पर प्रमोट करेंगे।