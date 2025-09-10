‘देखो दंतेवाड़ा बाइक ट्रायल’… 13 से 16 सितंबर तक दिखेगा रोमांचक नजारा, यहां की खूबसूरती का देशभर में होगा प्रमोशन

CG News: पर्यटन को बढ़ावा देने और दंतेवाड़ा की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए जिले में 13 से 16 सितंबर तक ‘‘देखो दंतेवाड़ा बाइक ट्रायल’’ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए 120 बाइकर्स दंतेवाड़ा के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। वे अपने अनुभवों को वीडियो, फोटो और रील्स के जरिए साझा कर जिले की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को सोशल मीडिया पर प्रमोट करेंगे।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कहा कि ‘‘दंतेवाड़ा की ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। इस पहल से जिले को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार व आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे।’’ जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा ने विश्वास जताया कि ‘‘देखो दंतेवाड़ा बाइक ट्रायल’’ दंतेवाड़ा की सकारात्मक छवि को और मजबूत करेगा और पर्यटन की दिशा में नए आयाम जोड़ेगा।
13 सितंबर: सातधार, इंद्रावती पुल बारसूर, बारसूर तालाब की जिपलाइन और मुचनार रिवर साइट का भ्रमण, साथ ही पारंपरिक माड़िया नृत्य का आयोजन।
14 सितंबर: बारसूर मंदिर, दंतेश्वरी माई मंदिर, माटी कला केंद्र कुहाररास, कुहाररास डैम, गामावड़ा महापाषाण स्थल और आकाश नगर की सैर।
15 सितंबर: मलांगीर और फुलपाड़ जलप्रपात का भ्रमण।
16 सितंबर: विश्वप्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात की यात्रा।