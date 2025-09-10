Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दंतेवाड़ा

‘देखो दंतेवाड़ा बाइक ट्रायल’… 13 से 16 सितंबर तक दिखेगा रोमांचक नजारा, यहां की खूबसूरती का देशभर में होगा प्रमोशन

Dantewada News: पर्यटन को बढ़ावा देने और दंतेवाड़ा की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए जिले में 13 से 16 सितंबर तक ‘‘देखो दंतेवाड़ा बाइक ट्रायल’’ का आयोजन किया जा रहा है।

दंतेवाड़ा

Khyati Parihar

Sep 10, 2025

‘देखो दंतेवाड़ा बाइक ट्रायल’ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
‘देखो दंतेवाड़ा बाइक ट्रायल’ (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: पर्यटन को बढ़ावा देने और दंतेवाड़ा की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए जिले में 13 से 16 सितंबर तक ‘‘देखो दंतेवाड़ा बाइक ट्रायल’’ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए 120 बाइकर्स दंतेवाड़ा के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। वे अपने अनुभवों को वीडियो, फोटो और रील्स के जरिए साझा कर जिले की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को सोशल मीडिया पर प्रमोट करेंगे।

पर्यटन और रोमांच का संगम, जिले की खूबसूरती होगी देशभर में प्रमोट

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कहा कि ‘‘दंतेवाड़ा की ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। इस पहल से जिले को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार व आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे।’’ जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा ने विश्वास जताया कि ‘‘देखो दंतेवाड़ा बाइक ट्रायल’’ दंतेवाड़ा की सकारात्मक छवि को और मजबूत करेगा और पर्यटन की दिशा में नए आयाम जोड़ेगा।

ये भी पढ़ें

76 बंद पड़े स्कूलों में फिर जलेगी शिक्षा की लौ, 20 साल बाद युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से शिक्षकविहीन स्कूलों को मिले नियमित शिक्षक…
बीजापुर
20 साल बाद शिक्षकों की सौगात (फोटो सोर्स- पत्रिका)

तय किया गया रोमांचक रूट

13 सितंबर: सातधार, इंद्रावती पुल बारसूर, बारसूर तालाब की जिपलाइन और मुचनार रिवर साइट का भ्रमण, साथ ही पारंपरिक माड़िया नृत्य का आयोजन।

14 सितंबर: बारसूर मंदिर, दंतेश्वरी माई मंदिर, माटी कला केंद्र कुहाररास, कुहाररास डैम, गामावड़ा महापाषाण स्थल और आकाश नगर की सैर।

15 सितंबर: मलांगीर और फुलपाड़ जलप्रपात का भ्रमण।

16 सितंबर: विश्वप्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात की यात्रा।

ये भी पढ़ें

बस्तर दशहरा की तैयारियों में विवाद का साया, रथ निर्माण के लिए लकड़ी काटने निकले ग्रामीणों से उलझे वन अधिकारी, डिप्टी रेंजर पर अभद्रता का आरोप
जगदलपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 02:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / ‘देखो दंतेवाड़ा बाइक ट्रायल’… 13 से 16 सितंबर तक दिखेगा रोमांचक नजारा, यहां की खूबसूरती का देशभर में होगा प्रमोशन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.