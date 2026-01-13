13 जनवरी 2026,

मंगलवार

दरभंगा

दरभंगा राज की अंतिम महारानी की अंतिम यात्रा में हाथापाई, पुलिस के सामने ही भिड़े रिश्तेदार

Darbhanga Raj: महारानी कामसुंदरी देवी का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार से पहले, दो रिश्तेदारों के बीच बहस हो गई जो बाद में लड़ाई में बदल गई। इसका वीडियो भी सामने आया है।

दरभंगा

image

Anand Shekhar

Jan 13, 2026

darbhanga raj

महारानी की अंतिम यात्रा में भिड़े रिश्तेदार (फोटो- वायरल वीडियो स्क्रीन ग्रैब)

Darbhanga Raj: मिथिला की शाही विरासत का एक बड़ा अध्याय खत्म हो गया है। दरभंगा राजघराने की आखिरी महारानी कामासुंदरी देवी का सोमवार सुबह 3 बजे दरभंगा के कल्याणी निवास में निधन हो गया। उन्होंने 94 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनके निधन के बाद, शाही परिसर में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए। हालांकि, अंतिम संस्कार यात्रा से पहले एक ऐसा नजारा सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। महारानी के रिश्तेदारों के बीच अंतिम संस्कार से पहले ही आपस में झड़प हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है।

अंतिम संस्कार से पहले रिश्तेदारों में झड़प

अंतिम संस्कार से पहले, कल्याणी निवास परिसर में परिवार के सदस्यों के बीच एक पुराना विवाद भड़क गया। कामेश्वर धार्मिक ट्रस्ट के मैनेजर उदयनाथ झा के बेटे और महारानी के अन्य रिश्तेदारों के बीच तीखी बहस हाथापाई में बदल गई।

लगभग 45-50 साल का एक आदमी एक महिला के साथ परिसर में आया और तुरंत गाली-गलौज करने लगा। जब वहां मौजूद लोगों ने आपत्ति जताई, तो हाथापाई शुरू हो गई। पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन उनके दखल के बावजूद भी स्थिति कई बार तनावपूर्ण बनी रही। वहीं, जब थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार यात्रा शुरू हुई, तो झड़प में शामिल वही आदमी महारानी के शव को अपने कंधे पर ले जाते हुए देखा गया, जिससे देखने वालों के बीच और भी हैरानी और कानाफूसी शुरू हो गई।

दोनों पक्ष रिश्तेदार, लेकिन शाही परिवार के सीधे सदस्य नहीं

विवाद में शामिल दोनों व्यक्तियों की पहचान महारानी की बहन के बेटों, यानी उनके मामा के बेटों के रूप में हुई, लेकिन उन्हें शाही परिवार का सीधा वारिस नहीं माना जाता है। न तो कोई पक्ष और न ही परिवार का कोई सदस्य विवाद के कारण पर टिप्पणी करने को तैयार था। परिसर में मौजूद लोगों ने कहा कि यह विवाद शाही परिवार का अंदरूनी मामला नहीं था, और इसलिए, इस मुद्दे को सनसनीखेज बनाना उचित नहीं था।

महाराज की तीसरी पत्नी थी कामासुंदरी देवी

महारानी कामासुंदरी देवी दरभंगा रियासत के आखिरी शासक महाराजा कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी थीं। उनकी शादी 1940 के दशक में हुई थी। महाराजा कामेश्वर सिंह की पहली पत्नी, महारानी राजलक्ष्मी देवी का 1976 में निधन हो गया था, और उनकी दूसरी पत्नी, महारानी कामेश्वरी प्रिया का 1940 में निधन हो गया था। 1962 में महाराजा की मृत्यु के बाद, महारानी कामसुंदरी देवी ने कई सालों तक परिवार की पारंपरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत की संरक्षक के रूप में काम किया। उन्हें दरभंगा राज की आखिरी महारानी माना जाता था।

तीन शादियां, कोई संतान नहीं

महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह ने तीन शादियां कीं लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। बाद में, महारानी कामसुंदरी देवी ने अपनी बड़ी बहन की बेटी के बेटे कुमार कपिलेश्वर को दरभंगा राज का ट्रस्टी नियुक्त किया। इसके बाद, परिवार की ज़्यादातर सांस्कृतिक विरासत को एक ट्रस्ट मॉडल के ज़रिए मैनेज किया गया।

महारानी कामसुंदरी का जीवन शाही शानो-शौकत के बजाय सादगी और सामाजिक जिम्मेदारी से ज्यादा जुड़ा था। उन्होंने अपने पति की याद में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन की स्थापना की। फाउंडेशन का मकसद बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाना था। फाउंडेशन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति महाराजा की पर्सनल लाइब्रेरी है, जिसमें हजारों किताबें हैं और यह आज भी रिसर्च और संरक्षण का केंद्र बनी हुई है।

