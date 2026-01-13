दरभंगा राज की अंतिम महारानी की अंतिम यात्रा में हाथापाई, पुलिस के सामने ही भिड़े रिश्तेदार

Darbhanga Raj: मिथिला की शाही विरासत का एक बड़ा अध्याय खत्म हो गया है। दरभंगा राजघराने की आखिरी महारानी कामासुंदरी देवी का सोमवार सुबह 3 बजे दरभंगा के कल्याणी निवास में निधन हो गया। उन्होंने 94 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनके निधन के बाद, शाही परिसर में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए। हालांकि, अंतिम संस्कार यात्रा से पहले एक ऐसा नजारा सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। महारानी के रिश्तेदारों के बीच अंतिम संस्कार से पहले ही आपस में झड़प हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है।