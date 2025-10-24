Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दतिया

‘पीएम आवास योजना’ का फायदा लेने वालों पर होगी कार्रवाई, दी गई चेतावनी

MP News: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-2023 में स्वीकृत आवासों को लेकर नगर पालिका दतिया ने सख्ती शुरू कर दी है।

2 min read

दतिया

image

Astha Awasthi

Oct 24, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: एमपी के दतिया शहर में 300 हितग्राहियों के खाते में पीएम आवास के निर्माण को लेकर नपा ने एक से लेकर दो लाख रुपए की राशि ट्रांसफार कर दी है। लेकिन उसके बाद भी 80 हितग्राहियों ने एक लाख रुपए मिलने के बाद भी पीएम आवास निर्माण को लेकर नींव तक नहीं खुदवाई है।

हालात यह है कि 220 हितग्राहियों के खाते में 2 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी पीएम आवास अधूरे पड़े हुए हैं। नपा ने ऐसे 300 हितग्राहियों को नोटिस जारी करते हुए 38 दिन की मोहलत दी है। यदि तय समय-सीमा आवास का काम पूरा नहीं होता है, तो 300 हितग्राहियों से राशि की रिकवरी की जाएगी।

शुरु की गई सख्ती

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-2023 में स्वीकृत आवासों को लेकर नगर पालिका दतिया ने सख्ती शुरू कर दी है। जिन हितग्राहियों को सरकार ने मकान निर्माण के लिए राशि दी थी, उनमें से 80 हितग्राहियों ने निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं किया है।

नपा अधिकारियों की मानें तो चयनित हितग्राहियों के खातों में पहली किश्त के रूप में एक लाख रुपए भेजे गए थे, ताकि वह मकान का निर्माण कार्य शुरू कर सकें। लेकिन अब तक हितग्राहियों ने काम तो शुरू नहीं किया है। हालात यह है कि हितग्राहियों ने उस राशि को दूसरे कार्यों में खर्च कर दिया है। जबकि 220 हितग्राही आवास अधूरा छोड़कर बैठे हैं। इनसे नपा प्रशासन दो-दो लाख रुपए की वसूली की तैयारी में है।

की जाएगी कार्रवाई

नगर पालिका ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हितग्राहियों को अंतिम चेतावनी दी गई है। उनकी रिसीविंग कॉपी डीपीआर वाइज तैयार की जाए। इसमें स्वयं हितग्राही के हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और दो गवाहों , एक नगरीय निकाय कर्मचारी और दूसरी एक अन्य व्यक्ति होगा। जिसके हस्ताक्षर भी अनिवार्य रूप से कराए जाएंगे। सीएमओ ने कर्मचारियों से कहा है कि 25 अक्टूबर तक पीडीएफ के तौर पर सभी दस्तावेज उन्हें भेजे जाएं। इस दौरान अगर कर्मचारियों ने फर्जी हस्ताक्षर या गलत जानकारी दी, तो जवाब दारों पर कार्रवाई की जाएगी।

अन्य कामों में हो रहा राशि का उपयोग

जानकारों की मानें तो पीएम आवास योजना का मूल उद्देश्य गरीब वर्ग को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। लेकिन कई हितग्राही राशि मिलने के बाद भी मकान निर्माण में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह भी बताई जा रही है कि निर्माण सामग्री के बड़े दाम, इस योजना के क्रियान्वयन में बाधा बन रहे है।

हालांकि प्रशासन का मानना है कि अधिकांश मामले हितग्राहियों की लापरवाही और निजी प्राथमिकताओं के कारण है। पहली किश्त लेने के बाद कई लोग राशि का उपयोग अन्य कार्यों में कर लेते हैं और मकान निर्माण टालते रहते हैं।

300 हितग्राहियों ने अगर 38 दिन के निर्धारित अवधि में यदि निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया, तो रिकवरी और कानूनी कार्रवाई दोनों ही प्रक्रिया एक साथ शुरू की जाएगी। अधूरे पीएम आवास को लेकर नोटिस जारी कर दिए गए हैं।- नागेंद्र सिंह गुर्जर, सीएमओ नपा दतिया

ये भी पढ़ें

अब प्लेसमेंट की टेंशन खत्म, AI स्टूडेंट्स को दिलाएगा ‘इंटरनेशनल पैकेज’
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 05:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / ‘पीएम आवास योजना’ का फायदा लेने वालों पर होगी कार्रवाई, दी गई चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के रतनगढ़ माता मंदिर लक्खी मेले में पहुंचेंगे 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए, हजारों जवान तैनात

Ratangarh lakkhi mela
दतिया

फुफेरे भाई की हत्या कर शव गड्ढे में दफनाया, 5 साल बाद खुला राज

datia
दतिया

चौंकाने वाला मामला…. बेटी पैदा होने से दुखी थी महिला, कुएं में छलांग लगाकर दी जान

datia newlywed suicide after baby girl birth mp news
दतिया

फोन पर पत्नी से बात करते-करते ट्रेन के आगे कूदा युवक, मौत

datia news
दतिया

मंदिर को लेकर बीजेपी विधायक और व्यापारी में संग्राम, गरमा रहा विवाद

Thakur Radhavallabh Temple illegal enroachment bjp mla pradeep agrawal mp news
दतिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.