‘पीएम आवास योजना’ का फायदा लेने वालों पर होगी कार्रवाई, दी गई चेतावनी

नगर पालिका ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हितग्राहियों को अंतिम चेतावनी दी गई है। उनकी रिसीविंग कॉपी डीपीआर वाइज तैयार की जाए। इसमें स्वयं हितग्राही के हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और दो गवाहों , एक नगरीय निकाय कर्मचारी और दूसरी एक अन्य व्यक्ति होगा। जिसके हस्ताक्षर भी अनिवार्य रूप से कराए जाएंगे। सीएमओ ने कर्मचारियों से कहा है कि 25 अक्टूबर तक पीडीएफ के तौर पर सभी दस्तावेज उन्हें भेजे जाएं। इस दौरान अगर कर्मचारियों ने फर्जी हस्ताक्षर या गलत जानकारी दी, तो जवाब दारों पर कार्रवाई की जाएगी।