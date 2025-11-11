एकमुश्त जमा कर सकेंगे पुराने ‘बिजली बिल’, माफ होंगे सरचार्ज

MP News: बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी पहल करते हुए बिजली कंपनी ने समाधान योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत जिले के बकायादार उपभोक्ता अपने पुराने बिलों का एकमुश्त भुगतान कर सरचार्ज माफी का लाभ उठा रहे हैं। 3 नवंबर से प्रारंभ हुई योजना के अंतर्गत अब तक जिले के 378 बड़े बकायादार उपभोक्ताओं ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए जमा कराए हैं, जिससे उन्हें 85 लाख रुपए के सरचार्ज माफी का फायदा मिला है।