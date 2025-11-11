एकमुश्त जमा कर सकेंगे पुराने ‘बिजली बिल’, माफ होंगे सरचार्ज

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी पहल करते हुए बिजली कंपनी ने समाधान योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत जिले के बकायादार उपभोक्ता अपने पुराने बिलों का एकमुश्त भुगतान कर सरचार्ज माफी का लाभ उठा रहे हैं। 3 नवंबर से प्रारंभ हुई योजना के अंतर्गत अब तक जिले के 378 बड़े बकायादार उपभोक्ताओं ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए जमा कराए हैं, जिससे उन्हें 85 लाख रुपए के सरचार्ज माफी का फायदा मिला है।
जिले में कुल 1.78 लाख बिजली कनेक्शन धारक हैं, जिनमें से 1.58 लाख उपभोक्ता बकायादार हैं। इन पर 481 करोड़ रुपए का बकाया बिल दर्ज है। बिजली कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यदि सभी बकायादार उपभोक्ता योजना के तहत अपना बकाया चुकाते हैं तो कुल 197 करोड़ रुपए का सरचार्ज माफ किया जाएगा।
यदि जिले के सभी बकायादार उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाते हैं, तो 197 करोड़ रुपए का सरचार्ज माफ होकर न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि बिजली कंपनी को भी राजस्व सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। यह पहल जनता और प्रशासन के बीच भरोसे की कड़ी मजबूत करने वाली साबित हो रही है।
समाधान योजना में घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी का लाभ दिया जा रहा है, जबकि व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को एकमुश्त बिल भुगतान पर 80 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा बकायादार उपभोक्ताओं को छह किश्तों में बकाया राशि जमा करने की सहूलियत भी दी गई है।
कंपनी अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बकाया भुगतान के लिए प्रेरित करना और जिले की बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है। उन्होंने बताया कि योजना सीमित अवधि के लिए है, इसलिए उपभोक्ताओं से अपील की जा रही है कि वे समय पर बिल चुकाकर लाभ उठाएं।
अब तक जमा राशि: 1.30 करोड़
अब तक माफ सरचार्ज: 85 लाख रुपए
कुल उपभोक्ता: 1.78 लाख
कुल बकायादार: 1.58 लाख
कुल बकाया राशि: 481 करोड़
संभावित सरचार्ज माफी: 197 करोड़
घरेलू/कृषि उपभोक्ता छूट: 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी
व्यावसायिक/औद्योगिक उपभोक्ता छूट: 80 प्रतिशत सरचार्ज माफी
बिजली कंपनी की टीमें बकायदारों से राशि जमा करवाने को लेकर सतत रूप से संपर्क कर रही हैं। सात दिन में 378 उपभोक्ताओं से एक करोड़ तीन लाख रुपए जमा हुए हैं जिन्हें 85 लाख रुपए का सरचार्ज माफ किया है।- इतियाज आलम, डीजीएम मप्रमक्षेविविकं. दतिया
