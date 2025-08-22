Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दतिया

अस्पताल की हालत देखकर भड़के कलेक्टर, प्रबंधन बोला- बजट नहीं है सर….

MP News- कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। अस्पताल की हालत देख वे नाराज हो गये और प्रबंधन पर सवाल उठाया। प्रबंधन ने उनसे कहा कि उनके पास बजट नहीं है।

दतिया

Akash Dewani

Aug 22, 2025

Datia Collector got angry over district hospital hygiene lifts not working mp news
Datia Collector got angry over district hospital hygiene lifts not working (फोटो-दतिया कलेक्टर सोशल मीडिया)

MP News-दतिया जिला अस्पताल के मेटरनिटी विंग में गुरुवार को कलेक्टर औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दरौन वार्डों में गंदगी देख कलेक्टर भड़क गए। साथ ही उन्होंने सिविल सर्जन से कहा कि दो दिन पहले रात को आपने क्या निरीक्षण किया था। आपकों गंदगी नहीं दिखी। उधर मेटरनिटी विंग की लिफ्ट बंद होने पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की।

इस दौरान अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि उनके पास बजट नहीं है। इस वजह से लिफ्ट की मरम्मत नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस के बजट से लिफ्ट की जल्द मरम्मत कराएं। साथ ही अगर बजट की कर्मी रहती है, तो उसका रास्ता भी निकाला जाएगा।

ये भी पढ़ें

MP में बनेगा नया संभाग और जिला, 25-26 अगस्त को पुर्नगठन आयोग की मीटिंग, गरमा रहा मुद्दा
छिंदवाड़ा
New division and district in MP Administrative Unit Reorganization Commission meeting chhindwara mp news

अस्पताल में मिली गंदगी, प्रबंधन ने खड़े किए हाथ

कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े (Swapnil Wankhade) जिला अस्पताल की निरीक्षण करने पहुंचे तो अस्पताल में अव्यवस्थाएं मिली। इस दौरान सामने आया कि सेडमेप से एग्रीमेंट न होने की वजह से सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि जब तक एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, तब तक अस्पताल प्रबंधन निजी तौर पर ठेका देकर सफाई कराए। इस पर अस्पताल प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद उन्होंने सफाई व्यवस्था के लिए कहा कि आप लोग नगर पालिका दतिया से संपर्क करें, जिससे अस्पताल की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे।

पशु अस्पताल की जमीन पर बनेगी पार्किंग

जिला अस्पताल के बाहर सड़क पर सैकड़ों वाहन खड़े होने से वाहनों के आवागमन की समस्या रहती है। कलेक्टर ने इसके चलते अस्पताल परिसर के पास बने पुराने पशु अस्पताल भवन की जगह में पार्किंग व्यवस्था संचालित कराने के निर्देश दिए। साथ ही मौके पर ही उन्होंने लोकनिर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को फोन करके कहा कि आप मैदान को समतल जल्द करें। जिससे अस्पताल में आने वाले अटेंडरों के वाहन वहां खड़े हो सके।

70 प्रसूताओं को किया जिला अस्पताल रेफर

मेटरनिटी विंग का जब कलेक्टर निरीक्षण कर रहे थे, तभी सामने आया कि सबसे अधिक इंदरगढ़ सरकारी अस्पताल से 70 प्रसूताओं को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। उन्होंने मौके से बीएमओ को फोन कर कहा कि आप कार्रवाई के डर से प्रसूताओं को रेफर कर देते हैं। आप व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। साथ ही अगर गंभीर केश तो तभी जिला अस्पताल में प्रसूताओं को रेफर किया जाए। अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

मेटरनिटी विंग की लिफ्ट बंद

जिला अस्पताल की मेटरनिटी विंग में लंबे समय से लिफ्ट बंद है। इसकी मरम्मत भी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बजट के अभाव की वजह से नहीं कराई जा रही है। कलेक्टर ने सीएस से पूछा तो उन्होंने बताया कि लिफ्ट टेक्नीकल फॉल्ट की वजह से खराब है। उन्होंने कहा कि टेक्नीकल फॉल्ट जल्द सही कराया जाए। वहीं आरएमओ से कहा कि सेडमैप से वह जल्द ही एग्रीमेंट कराए। जिससे अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाया जाए। कलेक्टर ने कहा कि जिला अस्पताल में नपा द्वारा सफाई कराने के निर्देश आरएमओ को दिए हैं। जिसका भुगतान भी नपा को अस्पताल प्रबंधन करेगा।

ये भी पढ़ें

कालभैरव मंदिर की बदलेगी सूरत, 163 करोड़ में बनेगी नई अप्रोच रोड, एलिवेटेड ब्रिज का भी होगा निर्माण
उज्जैन
Simhastha 2028 Kalbhairav ​​temple new approach road elevated bridge construction mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 02:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / अस्पताल की हालत देखकर भड़के कलेक्टर, प्रबंधन बोला- बजट नहीं है सर….

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.