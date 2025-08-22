अस्पताल की हालत देखकर भड़के कलेक्टर, प्रबंधन बोला- बजट नहीं है सर….

जिला अस्पताल की मेटरनिटी विंग में लंबे समय से लिफ्ट बंद है। इसकी मरम्मत भी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बजट के अभाव की वजह से नहीं कराई जा रही है। कलेक्टर ने सीएस से पूछा तो उन्होंने बताया कि लिफ्ट टेक्नीकल फॉल्ट की वजह से खराब है। उन्होंने कहा कि टेक्नीकल फॉल्ट जल्द सही कराया जाए। वहीं आरएमओ से कहा कि सेडमैप से वह जल्द ही एग्रीमेंट कराए। जिससे अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाया जाए। कलेक्टर ने कहा कि जिला अस्पताल में नपा द्वारा सफाई कराने के निर्देश आरएमओ को दिए हैं। जिसका भुगतान भी नपा को अस्पताल प्रबंधन करेगा।