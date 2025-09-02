एमपी में अफसरों पर कड़ी कार्रवाई, प्रोजेक्ट में लापरवाही पर नोटिस, वेतन वृद्धि रोकने की भी चेतावनी

Datia- एमपी में काम में लापरवाही पर अधिकारियों पर कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। 4 दिन पहले नगरीय प्रशासन विभाग ने अनियमितताओं के आरोप में 3 सीएमओ को निलंबित किया था। बालाघाट में तो निर्माण कार्यों की गुणवत्ता खराब मिलने पर दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और सेवानिवृत्तों पर भी कार्रवाई की जा रही है। अब दतिया में भी एक अहम प्रोजेक्ट में लापरवाही पर अधिकारियों पर सख्ती दिखाई गई है। यहां सूर्य लोक प्रोजेक्ट में अपेक्षित काम नहीं हुए हैं। इस पर कलेक्टर ने चार अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिए। अफसरों से साफ कहा गया है कि वे अपने पद की जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं। एक संविदा उपयंत्री को जहां सेवा शर्तों के उल्लंघन में अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई वहीं अन्य तीन अधिकारियों को मप्र सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत वेतन वृद्धि रोकने की सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने की बात कही गई है। कलेक्टर के कड़ा रुख अपनाने से प्रशासनिक हल्कों में हड़कंप मच गया है।