अब अपने खर्च पर लगवाना होगा बिजली का खंभा, विद्युत कंपनी ने लिया बड़ा फैसला

नगर में अटल कॉलोनी, गंजी, हनुमान जी, भेड़पुरा, सीता नगर, हमीरपुर, उनाव रोड, गोड बाबा कॉलोनी, मम्माजू का बाग, कलापुरम, सपा पहाड़, बक्सी के हनुमान जी, कंजर डेरा, प्रकाश नगर और इरानी मोहल्ला जैसी कॉलोनियों में अब तक नियमित बिजली लाइनें नहीं डाली गईं। इनकी कुल आबादी लगभग 10,000 से अधिक है। लोगों की मांग है कि बिजली कंपनी उनके इलाकों तक लाइन डलवाए। वहीं, बिजली कंपनी का मानना है कि नगर पालिका में कॉलोनी को वैधता नहीं होने के कारण कॉलोनी के लोगों को अपने खर्च पर ही बिजली के पोल गढ़‌वाने होंगे।