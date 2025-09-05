बड़ी खबर: मौसम विभाग जारी नहीं करेगा आंकड़े, दफ्तर में जड़ दिया ताला!

Weather Updates: नर्मदापुरम के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय भवन में संचालित मौसम विभाग कार्यालय (Meteorological Department) के सामने असामाजिक तत्वों और शराबियों का जमावड़ा लग रहा है। विभाग के कर्मचारियों के साथ आए दिन अभद्रता हो रही है। पीड़ित कर्मचारियों ने गुरुवार को विभागीय ग्रुप में इसकी जानकारी दी। समस्या का समाधान नहीं होने तक मौसम की जानकारी ग्रुप में नहीं देने के साथ काम बंद कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक मंगलवारा घाट से लगे उत्कृष्ट विद्यालय भवन में शाम होते ही शराबी असामाजिक तत्व कर्मचारियों को परेशान करने लगते हैं। शराबी कार्यालय के दरवाजे के सामने बैठकर शराब पीते हैं। मना करने पर अभद्रता की जाती है। इसकी जानकारी कर्मचारियों ने विभाग को दी लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। पिछले एक सप्ताह से कर्मचारी शराबियों के कारण मुश्किल से कार्यालय पहुंच पा रहे हैं। शुक्रवार को पीड़ित कर्मचारी आवेदन लेकर कलेक्टर सहित पुलिस अधिकारियों से मिलेंगे।
मौसम विभाग विद्यालय के गलियारे के आखिरी कक्ष में संचालित किया जाता है। यहां तक जाने के लिए गलियारा ही एक मात्र रास्ता है। इसमें लोग खाली बोतलें फेंक रहे हैं। इस कारण कर्मचारी कार्यालय नहीं जा पा रहे हैं। उन्हे आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कर्मचारी ने बताया कि शराबियों और असामाजिक तत्वों के कारण उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन भी परेशान है। स्कूल समय में लोग भवन में आते हैं। विरोध करने पर अभद्रता करते हैं। इस कारण विद्यालय प्रबंधन भी में कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं, एसडीओपी जितेन्द्र कुमार पाठक ने कहा कि पुलिस की गश्त टीम स्कूल परिसर तक जाती है। कर्मचारियों को इस तरह की परेशानी है। इसकी शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी।