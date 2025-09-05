बड़ी खबर: मौसम विभाग जारी नहीं करेगा आंकड़े, दफ्तर में जड़ दिया ताला!

जानकारी के मुताबिक मंगलवारा घाट से लगे उत्कृष्ट वि‌द्यालय भवन में शाम होते ही शराबी असामाजिक तत्व कर्मचारियों को परेशान करने लगते हैं। शराबी कार्यालय के दरवाजे के सामने बैठकर शराब पीते हैं। मना करने पर अभद्रता की जाती है। इसकी जानकारी कर्मचारियों ने विभाग को दी लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। पिछले एक सप्ताह से कर्मचारी शराबियों के कारण मुश्किल से कार्यालय पहुंच पा रहे हैं। शुक्रवार को पीड़ित कर्मचारी आवेदन लेकर कलेक्टर सहित पुलिस अधिकारियों से मिलेंगे।