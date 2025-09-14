जवान बेटे की मौत का सदमा नहीं झेल पाया पिता, शव देख आया हार्ट अटैक, मौत

MP News:मध्यप्रदेश के दतिया जिले के थरेट थाना अंतर्गत ग्राम सेलरी में बघेल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रामबरन बघेल का 24 वर्षीय बेटा आनंद पाल मुंबई में रहकर काम करता था। वहां 5 सितंबर को वह सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। शनिवार को ग्वालियर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आनंद का शव जब उसके गृहगांव ले जाया गया तो बेटे का शव देख पिता रामबरन पाल सदमा सहन नहीं कर सका और उसने भी दम तोड़ दिया।
मुंबई में एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल होने के बाद परिजन आनंद को ग्वालियर अस्पताल लेकर आए थे। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। शनिवार शाम करीब 4 बजे जब परिजन शव लेकर गांव पहुंचे, तो वहां शोक का माहौल छा गया। बेटे की लाश देखकर पिता रामबरन (40) गहरे सदमे में चले गए। इसी बीच उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्होंने दम तोड़ दिया।
एक ही दिन में पिता-पुत्र की मौत से गांव मातम का माहौल है। एक ही चिता पर पिता और पुत्र का अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। अंतिम संस्कार के समय वहां मौजूद लोगों की आंखे नम थी।