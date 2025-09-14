जवान बेटे की मौत का सदमा नहीं झेल पाया पिता, शव देख आया हार्ट अटैक, मौत

MP News:मध्यप्रदेश के दतिया जिले के थरेट थाना अंतर्गत ग्राम सेलरी में बघेल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रामबरन बघेल का 24 वर्षीय बेटा आनंद पाल मुंबई में रहकर काम करता था। वहां 5 सितंबर को वह सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। शनिवार को ग्वालियर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आनंद का शव जब उसके गृहगांव ले जाया गया तो बेटे का शव देख पिता रामबरन पाल सदमा सहन नहीं कर सका और उसने भी दम तोड़ दिया।