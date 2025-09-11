NH-44 पर भीषण हादसा, 4 लोगों की मौत से हड़कंप, अंतिम यात्रा में भारी भीड़

MP News: सागर-ललितपुर नेशनल हाइवे (National Highway 44) पर निर्माण के चलते वन-वे किए गए ट्रैफिक से भीषण हादसा(Road Accident) हो गया। बुधवार दोपहर को कंटेनर और कार के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। इसमें कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई और पांच गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सागर में भर्ती कराया गया है। कंटेनर चालक फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। गुरुवार को मृतकों की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद थें।