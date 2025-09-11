NH-44 पर भीषण हादसा, 4 लोगों की मौत से हड़कंप, अंतिम यात्रा में भारी भीड़

MP News: सागर-ललितपुर नेशनल हाइवे (National Highway 44) पर निर्माण के चलते वन-वे किए गए ट्रैफिक से भीषण हादसा(Road Accident) हो गया। बुधवार दोपहर को कंटेनर और कार के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। इसमें कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई और पांच गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सागर में भर्ती कराया गया है। कंटेनर चालक फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। गुरुवार को मृतकों की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद थें।
जबेरा से सचिन उर्फ सच्चू जैन का परिवार शिवपुरी जिले में स्थित गोलाकोट तीर्थ दर्शन के लिए जा रहा था। उसमें पत्नी, बच्चों समेत 9 लोग सवार थे। उनकी कार सुखालीपुरा के पास पहुंची तो सामने से आए तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार डिवाइडर से टकराते हुए पलट गई। इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 7 लोग घायल हुए थे। इनमें से तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हे सागर रेफर किया गया, जहां दो लोगों ने दम तोड़ दिया।
जबेरा निवासी सचिन जैन 40 वर्ष, उनकी पत्नी ऋतु 35 वर्ष, ढाई वर्ष का बेटा अक्ष, बहनोई सुपेन्द्र जैन 32 वर्ष निवासी गढ़ाकोटा की इस हादसे(Road Accident) में मौत हो गई। इस हादसे में चेतना जैन (25), अर्वी जैन, आद्या जैन, सिया जैन और अन्वी जैन घायल हो गए। इनकी हालत नाजुक होने पर सभी को उपचार के लिए सागर भेजा गया है।
इस हाइवे पर पुल-पुलिया का निर्माण चल रहा है, इसलिए कई जगह ट्रैफिक वन-वे किया गया है। शुखालीपुरा के पास बांदरी की ओर जा रहे कंटेनर ने बांदरी से आ रही कार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से भाग निकला। मालथौन थाना प्रभारी अशोक यादव ने बताया कि ट्रक और कार की टक्कर में तीन लोगों की मौत हुई है। मामला दर्ज कर घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
घटना देख राहगीर मौके पर पहुंचे और कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला। एम्बुलेंस की मदद से मालथौन अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से तीन गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जहां गंभीर रूप से घायल सचिन जैन ने दम तोड़ दिया। घटना में मृतक सचिन की सबसे छोटी बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। जबकि तीन बेटियों को मामूली चोटें आई हैं।
सागर से निकले नेशनल हाईवे-44 पर एक सड़क हादसे ने चार बेटियों को अनाथ कर दिया। घटना में चार लोगों की मौतें हुई हैं। इनमें बेटियों के माता-पिता भी शामिल हैं। जान गंवाने वाले दंपति दमोह जिले के जबेरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। मृतक पति घर का मुखिया है, जो एक मिठाई की दुकान चलाकर अपने बेटियों की परवरिश कर रहा था। इस घटना से बेटियों पर दुखों का पहाड़ टूट पडा है। बताया जाता है कि मृतक परिवार में एक वृद्ध मां और छोटा भाई है।