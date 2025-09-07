Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दतिया

एमपी में नदी पार न कर पाने के कारण पिता-बेटी की मौत, बच सकती थी जान..

mp news: पिता-बेटी को सांप ने काटा था,परिजन अस्पताल ले जा रहे थे लेकिन सिंध नदी की बाढ़ के कारण पार नहीं कर पाए रास्ता...।

दतिया

Shailendra Sharma

Sep 07, 2025

datia
Father-daughter were bitten by snake died before reaching hospital

mp news: मध्यप्रदेश में नदी के रास्ता रोकने पर पिता-बेटी की सांसें थम गईं। मामला दतिया जिले की सेवढ़ा जनपद के मदनपुर गांव का है। जहां रहने वाले हनुमंत बघेल (24 साल) अपनी आठ साल की बेटी छाया उर्फ रिंकी को लेकर जमीन पर सोए हुए थे। आधी रात को जहरीले सांप ने दोनों को डस लिया। उन्होंने सांप के काटने के बारे में परिजन को बताया परिजन व ग्रामीण तुरंत हनुमंत व बेटी रिंकी को सेवढ़ा अस्पताल ले जाने के लिए निकले लेकिन सिंध नदी पार न कर पाने के कारण दोनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

नदी पार कर लेते तो बच सकती थी जान

सेंवढ़ा जनपद मुख्यालय मदनपुर गांव से महज़ पांच किलोमीटर की दूरी पर बसा है। बीच में बहती सिंध नदी ग्रामीणों के लिए बारिश में मुश्किलें पैदा करती है। गांव तक पहुंचने का कोई स्थायी मार्ग भी नहीं है। न तो पुल है और न ही नाव की सुविधा। बीते सालों में अब तक 12 से अधिक ग्रामीण इलाज के अभाव में समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए। बीते दिन भी इलाज न मिल पाने से पिता-पुत्री की सांसों की डोर टूट गई।

ये भी पढ़ें

बिस्तर पर सो रहे पति-पत्नी को काटने के बाद सुबह तक आसपास घूमता रहा सांप…
मुरैना
morena

बारिश में बीमार पड़े तो भगवान ही सहारा

गांव के बुजुर्ग रतिराम बघेल ने बताया कि उनका पूरा जीवन नदी पार करते-करते गुजर गया। वहीं सुमित्रा देवी ने बताया कि गांव की गर्भवती महिलाएं प्रसव पीड़ा के वक्त प्रसूति केंद्र पहुंचने से पूर्व रास्ते में दम तोड़ चुकी हैं। मदनपुर गांव की समस्या पर न अधिकारी ध्यान दे रहे और ना ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि। स्थानीय निवासी गौरव बघेल ने बताया कि बच्चों को भी यही बताया जाता है कि बीमार पड़ो तो भगवान ही सहारा है।

ये भी पढ़ें

मां के साथ सो रहे बच्चों को सांप ने काटा, आंखों के सामने उखड़ी सांसें…
भिंड
bhind news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 06:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / एमपी में नदी पार न कर पाने के कारण पिता-बेटी की मौत, बच सकती थी जान..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट