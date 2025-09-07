एमपी में नदी पार न कर पाने के कारण पिता-बेटी की मौत, बच सकती थी जान..

mp news: मध्यप्रदेश में नदी के रास्ता रोकने पर पिता-बेटी की सांसें थम गईं। मामला दतिया जिले की सेवढ़ा जनपद के मदनपुर गांव का है। जहां रहने वाले हनुमंत बघेल (24 साल) अपनी आठ साल की बेटी छाया उर्फ रिंकी को लेकर जमीन पर सोए हुए थे। आधी रात को जहरीले सांप ने दोनों को डस लिया। उन्होंने सांप के काटने के बारे में परिजन को बताया परिजन व ग्रामीण तुरंत हनुमंत व बेटी रिंकी को सेवढ़ा अस्पताल ले जाने के लिए निकले लेकिन सिंध नदी पार न कर पाने के कारण दोनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।