एमपी में नदी पार न कर पाने के कारण पिता-बेटी की मौत, बच सकती थी जान..

mp news: मध्यप्रदेश में नदी के रास्ता रोकने पर पिता-बेटी की सांसें थम गईं। मामला दतिया जिले की सेवढ़ा जनपद के मदनपुर गांव का है। जहां रहने वाले हनुमंत बघेल (24 साल) अपनी आठ साल की बेटी छाया उर्फ रिंकी को लेकर जमीन पर सोए हुए थे। आधी रात को जहरीले सांप ने दोनों को डस लिया। उन्होंने सांप के काटने के बारे में परिजन को बताया परिजन व ग्रामीण तुरंत हनुमंत व बेटी रिंकी को सेवढ़ा अस्पताल ले जाने के लिए निकले लेकिन सिंध नदी पार न कर पाने के कारण दोनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
सेंवढ़ा जनपद मुख्यालय मदनपुर गांव से महज़ पांच किलोमीटर की दूरी पर बसा है। बीच में बहती सिंध नदी ग्रामीणों के लिए बारिश में मुश्किलें पैदा करती है। गांव तक पहुंचने का कोई स्थायी मार्ग भी नहीं है। न तो पुल है और न ही नाव की सुविधा। बीते सालों में अब तक 12 से अधिक ग्रामीण इलाज के अभाव में समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए। बीते दिन भी इलाज न मिल पाने से पिता-पुत्री की सांसों की डोर टूट गई।
गांव के बुजुर्ग रतिराम बघेल ने बताया कि उनका पूरा जीवन नदी पार करते-करते गुजर गया। वहीं सुमित्रा देवी ने बताया कि गांव की गर्भवती महिलाएं प्रसव पीड़ा के वक्त प्रसूति केंद्र पहुंचने से पूर्व रास्ते में दम तोड़ चुकी हैं। मदनपुर गांव की समस्या पर न अधिकारी ध्यान दे रहे और ना ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि। स्थानीय निवासी गौरव बघेल ने बताया कि बच्चों को भी यही बताया जाता है कि बीमार पड़ो तो भगवान ही सहारा है।