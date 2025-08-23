एमपी में मंदिर से लौट रही 16 साल की लड़की से 5 लोगों ने किया गैंगरेप

पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि वो अपने दो साथियों के साथ उडनू की टोरिया मंदिर पर दर्शन करने के लिए गई थी। वहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे और जब वो अपने साथियों के साथ मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी तभी आरोपियों ने उनका रास्ता रोका और तीनों को डराया धमकाया। इसके बाद आरोपियों ने उनके साथियों को पकड़ लिया और उसके साथ गैंगरेप किया इस दौरान आरोपियों ने नाबालिग के साथ आए दोस्तों पर भी रेप करने का दबाव बनाया। आरोपियों ने नाबालिग के साथ रेप करते हुए वीडियो भी बनाया है।