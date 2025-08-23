एमपी में मंदिर से लौट रही 16 साल की लड़की से 5 लोगों ने किया गैंगरेप

mp news: मध्यप्रदेश के एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना दतिया जिले की है जहां 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ 5 दरिंदों ने हैवानियत की। घटना शुक्रवार की है और देर रात पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। एक आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया है और चार अन्य अभी फरार हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।
पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि वो अपने दो साथियों के साथ उडनू की टोरिया मंदिर पर दर्शन करने के लिए गई थी। वहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे और जब वो अपने साथियों के साथ मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी तभी आरोपियों ने उनका रास्ता रोका और तीनों को डराया धमकाया। इसके बाद आरोपियों ने उनके साथियों को पकड़ लिया और उसके साथ गैंगरेप किया इस दौरान आरोपियों ने नाबालिग के साथ आए दोस्तों पर भी रेप करने का दबाव बनाया। आरोपियों ने नाबालिग के साथ रेप करते हुए वीडियो भी बनाया है।
जिस वक्त दरिंदे इस घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहे थे तभी कुछ लोग वहां पर आ गए और एक आरोपी जिसका नाम हरगोविंद पाल बनाया जा रहा है उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को लेकर नाबालिग के परिजन व ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर हंगामा भी किया। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों देव, सचिन, हरगोविंद पाल, करण यादव एवं पंकज यादव पर मामला दर्ज किया है। पुलिस फरार चारों आरोपियों की तलाश कर रही है।