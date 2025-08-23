Patrika LogoSwitch to English

दतिया

एमपी में मंदिर से लौट रही 16 साल की लड़की से 5 लोगों ने किया गैंगरेप

mp news: स्कूटी से दो दोस्तों के साथ मंदिर में दर्शन करने गई थी नाबालिग, एक आरोपी पकड़ाया, बाकी की तलाश जारी...।

दतिया

Shailendra Sharma

Aug 23, 2025

Girl Gangraped By 5 People Returning From Temple (file photo)

mp news: मध्यप्रदेश के एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना दतिया जिले की है जहां 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ 5 दरिंदों ने हैवानियत की। घटना शुक्रवार की है और देर रात पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। एक आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया है और चार अन्य अभी फरार हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।

मंदिर से लौटते वक्त गैंगरेप

पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि वो अपने दो साथियों के साथ उडनू की टोरिया मंदिर पर दर्शन करने के लिए गई थी। वहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे और जब वो अपने साथियों के साथ मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी तभी आरोपियों ने उनका रास्ता रोका और तीनों को डराया धमकाया। इसके बाद आरोपियों ने उनके साथियों को पकड़ लिया और उसके साथ गैंगरेप किया इस दौरान आरोपियों ने नाबालिग के साथ आए दोस्तों पर भी रेप करने का दबाव बनाया। आरोपियों ने नाबालिग के साथ रेप करते हुए वीडियो भी बनाया है।

एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी

जिस वक्त दरिंदे इस घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहे थे तभी कुछ लोग वहां पर आ गए और एक आरोपी जिसका नाम हरगोविंद पाल बनाया जा रहा है उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को लेकर नाबालिग के परिजन व ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर हंगामा भी किया। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों देव, सचिन, हरगोविंद पाल, करण यादव एवं पंकज यादव पर मामला दर्ज किया है। पुलिस फरार चारों आरोपियों की तलाश कर रही है।

Published on:

23 Aug 2025 03:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / एमपी में मंदिर से लौट रही 16 साल की लड़की से 5 लोगों ने किया गैंगरेप

