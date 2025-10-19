फुफेरे भाई की हत्या कर शव गड्ढे में दफनाया, 5 साल बाद खुला राज

Suspecting an illicit relationship with wife a cousin murdered and body was buried in pit
mp news: मध्यप्रदेश के दतिया जिले की बड़ौनी थाना पुलिस ने पांच साल पुराने गुमशुदगी के मामले का सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने ही फुफेरे भाई की बेरहमी से हत्या कर शव को मकान के लेट्रिन के गड्ढे में दफना दिया था। हत्या का कारण था पत्नी पर अवैध संबंधों का शक। मामला तब दोबारा चर्चा में आया जब ग्राम घुघसी निवासी महिला कमला रावत 5 सितंबर को अपने लापता बेटे की तलाश में निराश होकर गांव की पानी की टंकी पर चढ़ गई थी और करीब 4-5 घंटे तक हंगामा किया था। कमला ने बताया कि उसका भांजा हनुमंत रावत निवासी ग्राम कोटरा एक जनवरी 2021 को गोविंदा को नौकरी लगवाने के बहाने इंदौर ले गया था तभी से वह वापस नहीं लौटा है।
बड़ौनी थाना प्रभारी दिलीप समाधिया ने बताया कि पुलिस टीम ने तकनीकी और मुखबिरों की मदद से पता लगाया कि हनुमंत अब इंदौर में परिवार सहित रह रहा है, और स्विगी कंपनी में काम करता है। पुलिस ने इंदौर में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में हनुमंत ने बताया कि वर्ष 2021 में वह और गोविंदा भोपाल के पास रायसेन जिले के खनपुरा गांव में एक चावल की फैक्ट्री में काम करते थे। इसी दौरान उसे शक हुआ कि गोविंदा की नजर उसकी पत्नी पर है। बदले की भावना में उसने गोविंदा की हत्या की साजिश रच डाली।
आरोपी हनुमंत ने पत्नी व बच्चों को बाजार भेजकर गोविंदा को शराब पीने के लिए बुलाया। नशे के दौरान उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को घर में बने लेट्रिन के गड्ढे में दफना दिया। ऊपर से सीमेंट डालकर गड्ढे को बंद कर दिया ताकि किसी को शक न हो। हत्या के बाद वह परिवार सहित इंदौर में आकर नया जीवन जीने लगा। आरोपी की निशानदेही पर रायसेन जिले का सतलापुर थाना पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में मकान का उत्खनन कराया गया। जहां से मानव कंकाल के अवशेष बरामद हुए। जांच व पीएम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि शव गोविंद रावत का ही है। बड़ौनी पुलिस ने आरोपी हनुमंत सिंह रावत 33 निवासी ग्राम कोटरा को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया है। उधर आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
बड़ी खबरेंView All
दतिया
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग