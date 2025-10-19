फुफेरे भाई की हत्या कर शव गड्ढे में दफनाया, 5 साल बाद खुला राज

आरोपी हनुमंत ने पत्नी व बच्चों को बाजार भेजकर गोविंदा को शराब पीने के लिए बुलाया। नशे के दौरान उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को घर में बने लेट्रिन के गड्ढे में दफना दिया। ऊपर से सीमेंट डालकर गड्ढे को बंद कर दिया ताकि किसी को शक न हो। हत्या के बाद वह परिवार सहित इंदौर में आकर नया जीवन जीने लगा। आरोपी की निशानदेही पर रायसेन जिले का सतलापुर थाना पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में मकान का उत्खनन कराया गया। जहां से मानव कंकाल के अवशेष बरामद हुए। जांच व पीएम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि शव गोविंद रावत का ही है। बड़ौनी पुलिस ने आरोपी हनुमंत सिंह रावत 33 निवासी ग्राम कोटरा को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया है। उधर आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।